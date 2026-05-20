«Сбер» открыл бизнесу доступ к новой СУБД, способной быстро анализировать данные в высоконагруженных сервисах

«Сбер» представил производительную аналитическую систему управления базами данных (СУБД) Platform V DataMarts для обработки больших объемов информации в реальном времени. Разработкой решения занимается российская ИТ-компания «СберТех» — дочерняя компания «Сбера». Об этом CNews сообщил представитель банка.

Решение разработано на базе открытого исходного кода российской СУБД ClickHouse и поддерживает SQL-подобный язык запросов и хранит данные в виде столбцов, что обеспечивает быструю обработку, масштабируемость в распределенной среде и оптимальное использование вычислительных ресурсов. Система от «СберТеха» доработана в соответствии с требованиями, которые предъявляются к современным программным продуктам финансового класса. Это обеспечивает безопасность обрабатываемых данных и высокую скорость доступа к ним.

Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО и отвечает актуальным регуляторным и корпоративным стандартам. С его помощью отечественные предприятия могут в онлайн-режиме отслеживать динамику транзакций в высоконагруженных сервисах, готовить финансовую и коммерческую отчетность в различных разрезах, эффективно решать задачи продуктовой и поведенческой аналитики.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка, сказал: «Современная СУБД — это уже не вспомогательное звено, а ключевое звено инфраструктуры высоконагруженных сервисов. Российский бизнес сознательно выбирает путь построения систем на отечественных технологиях. И здесь важны не просто возможности базы данных, а три кита: производительность, безопасность и способность органично встроиться в общий технологический стек без потери эффективности. Обеспечение бесперебойной работы крупнейших корпораций — ключевой фактор сохранения конкурентоспособности на рынке и поддержания надлежащего качества сервиса для миллионов клиентов».

Одна из особенностей Platform V DataMars — простота и удобство внедрения. СУБД совместима с инфраструктурными решениями других отечественных вендоров, а также содержит готовый набор инструментов для автоматизированного развертывания и сопровождения. Для системы разработаны преднастроенные сценарии, охватывающие ключевые этапы: установку на серверы клиента, обновления и откаты к предыдущим версиям, проверку состояния системы, резервное копирование и восстановление. Такой подход уменьшает объем ручных операций, снижает риски сбоев, повышает предсказуемость внедрения и существенно ускоряет ввод в промышленную эксплуатацию.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Platform V DataMarts создана для компаний, которым особенно важна скорость аналитики и принятия решений. Система позволяет бизнесу оптимизировать управление большими данными, снизить затраты на инфраструктуру, повысить точность прогнозирования, не прибегая к зарубежным продуктам, и за счет этого минимизировать риски потери прибыли и утечки конфиденциальной информации. Производительность и безопасность делают нашу СУБД надежным решением для крупных промышленных и логистических предприятий, компаний государственного и банковского сектора, ритейлеров, страховых и телекоммуникационных организаций».