Российский футбольный союз запустил в Mах сервис для зрителей суперфинала Кубка России

С помощью чат-бота «Кубковый помощник | Матч-центр» болельщики смогут первыми получать новости о матче «Спартак» — «Краснодар», изучить карту стадиона, написать пожелания игрокам, получить фото от профессионального фотографа и принять участие в розыгрышах призов. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для участия в розыгрышах необходимо подписаться на официальный канал РФС в Mах и нажать кнопку «Участвовать» в чат-боте. Найти сервис в Mах можно по названию «Кубковый помощник | Матч-центр».

Пользователи смогут выиграть возможность присоединиться к параду команд по завершении матча, билеты на Суперфинал, мяч с автографами футболистов, наушники, смартфон или сертификат в спортивный магазин.



