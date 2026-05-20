«Почта России» и Wayzim Technology подписали меморандум о сотрудничестве

«Почта России» и китайский поставщик комплексных решений для интеллектуальных логистических систем Wayzim Technology подписали меморандум о сотрудничестве в области модернизации логистической инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «Почты».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов и заместитель генерального директора Wayzim Technology Co. Ltd Ду Пин.

Цель сотрудничества — обновление парка сортировочного оборудования «Почты», повышение производительности труда и качества сортировки почтовых отправлений, сокращение удельных затрат на обработку каждого почтового отправления и улучшение показателей соблюдения сроков доставки.

В рамках меморандума «Почта России» планирует изучить опыт китайской стороны, в том числе применяемые технологические решения и само сортировочное оборудование производства Wayzim в период с 2026 по 2028 гг. Wayzim окажет всестороннее содействие указанным процессам, проведёт необходимые консультации представителей «Почты» по вопросам автоматизации почтовых логистических процессов с применением оборудования собственного производства в соответствующем периоде. Меморандум будет действовать 5 лет.

«Модернизация инфраструктуры «Почты России» — это непрерывный процесс, и наше новое сотрудничество с компанией Wayzim Technology становится важным этапом на этом пути. Мы стремимся внедрять передовые решения, которые позволят не только обновить логистические цепочки, но и вывести качество обслуживания клиентов на принципиально новый уровень», — отметил Дмитрий Чудинов.