P360 и Iptronic представили парковочный видеоассистент

Российские компании P360 и Iptronic представили совместное решение для коммерческих парковок — парковочный видеоассистент, который объединяет видеонаблюдение, видеоаналитику и платформу управления парковкой в единую систему. Новый продукт не только фиксирует происходящее на объекте, но и автоматически принимает решения в зависимости от статуса автомобиля, занятости места и условий доступа. Об этом CNews сообщили представители Iptronic.

Решение ориентировано на коммерческие паркинги, где владельцы и операторы сталкиваются с типовыми проблемами: отсутствием контроля за происходящим внутри объекта, сложностью навигации, высокими затратами на датчиковую инфраструктуру, нарушениями правил парковки, нецелевым использованием специальных мест и влиянием человеческого фактора. По оценке разработчиков, именно эти факторы снижают эффективность эксплуатации парковочных пространств и ограничивают их доходность.

В основе продукта — компактная камера Iptronic серии IPTS-IP2-CPS PTZ с разрешением 4 МП и возможностью точной настройки зоны обзора. Устройство выпускается в двух версиях: CPS1, рассчитанной на контроль до трёх машиномест, и CPS2, способной одновременно отслеживать до шести мест. Камеры подключаются по стандарту PoE и могут объединяться в каскад до 16 устройств на одной линии, что значительно сокращает объем монтажных работ и затраты на инфраструктуру.

Ключевая особенность решения — встроенная видеоаналитика, которая с точностью до 99,8% определяет статус каждого машиноместа и распознаёт государственные номера автомобилей в течение трех секунд после остановки. Далее система P360 сверяет данные с внутренними и внешними источниками, включая статус бронирования, факт оплаты и Федеральный реестр инвалидов, после чего автоматически запускает нужный сценарий: от применения тарифа до фиксации нарушения.

Таким образом, парковочный видеоассистент работает по принципу «видит, идентифицирует, действует» и позволяет отказаться от ручного контроля в ряде типовых ситуаций. Решение помогает сокращать число нарушений, повышать собираемость платежей, снижать нагрузку на персонал и более эффективно использовать парковочные площади.

Еще одно важное преимущество системы — возможность управления разными тарифными зонами в пределах одного паркинга без установки дополнительных шлагбаумов. Технология распознает номер автомобиля на въезде и автоматически определяет его категорию: резидент, гость, VIP-клиент или случайный посетитель. В результате в одном пространстве могут сосуществовать разные зоны — гостевые, коммерческие, места для электромобилей и специальные места — без усложнения схемы движения и без дополнительных физических барьеров.

Система уже внедрена на нескольких объектах, включая реализованный проект в аэропорту Шереметьево, бизнес-центр «Сити-Дел» и территорию Инновационного кластера МГУ. Решение интегрировано в инфраструктуру через открытый API и может подключаться к существующим системам без полной замены оборудования.