Разделы

Электроника
|

P360 и Iptronic представили парковочный видеоассистент

Российские компании P360 и Iptronic представили совместное решение для коммерческих парковок — парковочный видеоассистент, который объединяет видеонаблюдение, видеоаналитику и платформу управления парковкой в единую систему. Новый продукт не только фиксирует происходящее на объекте, но и автоматически принимает решения в зависимости от статуса автомобиля, занятости места и условий доступа. Об этом CNews сообщили представители Iptronic.

Решение ориентировано на коммерческие паркинги, где владельцы и операторы сталкиваются с типовыми проблемами: отсутствием контроля за происходящим внутри объекта, сложностью навигации, высокими затратами на датчиковую инфраструктуру, нарушениями правил парковки, нецелевым использованием специальных мест и влиянием человеческого фактора. По оценке разработчиков, именно эти факторы снижают эффективность эксплуатации парковочных пространств и ограничивают их доходность.

В основе продукта — компактная камера Iptronic серии IPTS-IP2-CPS PTZ с разрешением 4 МП и возможностью точной настройки зоны обзора. Устройство выпускается в двух версиях: CPS1, рассчитанной на контроль до трёх машиномест, и CPS2, способной одновременно отслеживать до шести мест. Камеры подключаются по стандарту PoE и могут объединяться в каскад до 16 устройств на одной линии, что значительно сокращает объем монтажных работ и затраты на инфраструктуру.

Ключевая особенность решения — встроенная видеоаналитика, которая с точностью до 99,8% определяет статус каждого машиноместа и распознаёт государственные номера автомобилей в течение трех секунд после остановки. Далее система P360 сверяет данные с внутренними и внешними источниками, включая статус бронирования, факт оплаты и Федеральный реестр инвалидов, после чего автоматически запускает нужный сценарий: от применения тарифа до фиксации нарушения.

Таким образом, парковочный видеоассистент работает по принципу «видит, идентифицирует, действует» и позволяет отказаться от ручного контроля в ряде типовых ситуаций. Решение помогает сокращать число нарушений, повышать собираемость платежей, снижать нагрузку на персонал и более эффективно использовать парковочные площади.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Еще одно важное преимущество системы — возможность управления разными тарифными зонами в пределах одного паркинга без установки дополнительных шлагбаумов. Технология распознает номер автомобиля на въезде и автоматически определяет его категорию: резидент, гость, VIP-клиент или случайный посетитель. В результате в одном пространстве могут сосуществовать разные зоны — гостевые, коммерческие, места для электромобилей и специальные места — без усложнения схемы движения и без дополнительных физических барьеров.

Система уже внедрена на нескольких объектах, включая реализованный проект в аэропорту Шереметьево, бизнес-центр «Сити-Дел» и территорию Инновационного кластера МГУ. Решение интегрировано в инфраструктуру через открытый API и может подключаться к существующим системам без полной замены оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Россияне придумали гибридный способ охлаждения процессоров. Он позволит делать носимые устройства более мощными и более компактными

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290