Отечественный комплекс видеофиксации «Метеор» начал следить за безопасностью на дорогах Ставропольского края

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») внедрило в Ставропольском крае программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Метеор». Отечественная разработка стала важной частью интеллектуальной транспортной системы города. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Комплекс предназначен для контроля дорожной ситуации, фиксации нарушений правил дорожного движения и передачи данных в профильные ведомства. Использование таких решений помогает повысить дисциплину водителей и эффективность управления транспортными потоками. В рамках проекта РИР выступает производителем оборудования, разработчиком программного обеспечения и экспертом по внедрению.

Проект реализуется совместно с ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» по государственной программе Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

ПАК «Метеор» включает в себя видеокамеру собственного производства и программное обеспечение. Комплекс использует алгоритмы машинного зрения для многофакторного анализа дорожной ситуации. Он автоматически распознает широкий спектр нарушений: от превышения скорости и разворота в неположенном месте до разговора по телефону за рулем и непристегнутого ремня безопасности. Ежедневно одна такая камера способна обрабатывать и верифицировать около 1000 событий, передавая агрегированные данные для принятия управленческих решений.

Все компоненты «Метеора» являются полностью отечественной разработкой, а программное обеспечение включено в Единый реестр российского ПО. Данные с комплексов автоматически экспортируются в СПО «Паутина» — ведомственную систему МВД России для контроля дорожного движения, розыска автомобилей и автоматизации работы Госавтоинспекции.

Развертывание новых комплексов дополняет ранее созданную инфраструктуру дорожной видеоаналитики. На предыдущих этапах проекта в Ставрополе были введены в промышленную эксплуатацию комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Ультра». Разработчиком решения выступает компания «Инфотранслогистик», резидент «Сколково», входящая в контур управления РИР. В режиме реального времени комплекс фиксирует нарушения правил остановки и стоянки, распознает государственные регистрационные знаки, а также анализирует плотность транспортного и пешеходного потоков.

«Развитие собственного портфеля решений для ИТС — логичное продолжение работы “Росатома” по развитию технологий умного города. Сегодня регионам нужны не просто камеры, а комплексный подход на базе отечественных технологий. Наше решение обеспечивает глубокий мониторинг транспортной ситуации и бесшовно интегрируется с действующими цифровыми платформами, включая модули ИТС и систему “Безопасный город”», — сказала Елена Лекомцева, генеральный директор компании «Городские технологии» (РИР).

