МТС создаст единую интеллектуальную цифровую среду для аэропорта Шереметьево

МТС и международный аэропорт Шереметьево подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. МТС планирует реализовать комплекс проектов по качественному обновлению технологической инфраструктуры аэропорта. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Одним из первых совместных проектов в 2026 г. стала полная модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. МТС взяла на себя весь цикл работ: от разработки документации и закупки современного светодиодного экрана с мощным видеопроцессором до демонтажа старого оборудования, монтажа, пусконаладки и обучения персонала. Это обеспечило диспетчерским службам оперативную осведомленность о происходящем в режиме реального времени.

В будущем МТС предоставит аэропорту возможность получать услуги подвижной радиотелефонной связи, включая организацию indoor-решений для качественного покрытия внутри терминалов, а также услуги широкополосного доступа в интернет, в том числе Wi-Fi, кабельного телевидения и домофонии с использованием технологии GPON.

МТС познакомит Международный аэропорт Шереметьево с технологиями частных сетей pLTE/p5G, которые становятся фундаментом для цифровизации, обеспечивая передачу данных с минимальными задержками, полный контроль и предсказуемую производительность, а также гарантирует высокую безопасность внутренней ИТ-инфраструктуры. Внедрение технологии обеспечивает надежную связь для самых критичных процессов. Большая емкость сети позволяет подключать в разы больше устройств без потери качества.

«Аэропорт Шереметьево — это непрерывно работающая система, где безопасность и эффективность имеют первостепенное значение. Ранее мы уже реализовывали для него ряд проектов, например, внедряли телефонного робота горячей линии для розыска багажа. Новое соглашение позволит нам создать для Шереметьево единый технологический контур, который станет фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации аэропорта», — отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Сотрудничество с МТС позволяет нам системно улучшить технологический уровень аэропорта. Надёжная инфраструктура связи влияет на безопасность полётов и комфорт миллионов пассажиров. Мы смотрим на это соглашение как на долгосрочное технологическое партнёрство», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.

