МТС переосмыслит облик телеком-инфраструктуры российских городов: башня связи как архитектурное высказывание

МТС объявляет о старте проекта по переосмыслению внешнего вида объектов связи в городской среде. МТС совместно с архитектурным клубом A-House предложит архитектурным бюро спроектировать новый дизайн опор базовых станций, который должен изменить их восприятие в городской среде. Концепцию победителя планируется реализовать в 2027 г. в Москве и далее масштабировать на другие города при соблюдении всех технических требований и условий согласования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Инициатива МТС направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.

Для поиска решения компания совместно с архитектурным клубом A-House объявляет открытый конкурс на проектирование нового дизайна опор базовых станций «Меняя привычное»: заявки принимаются с 19 мая до 14 июня 2026 г. включительно, призовой фонд составит 3 млн руб. К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро. В состав жюри войдут авторитетные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и эксперты МТС.

Работы участников будут оцениваться по таким критериям, как соответствие архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональность и эргономика, концептуальная новизна и архитектурная выразительность, реализуемость и конструктивная логика, экономическая эффективность. Результаты конкурса объявят на выставке-презентации осенью 2026 г. МТС открыта к обсуждению и сотрудничеству со всеми заинтересованными в реализации проекта сторонами и готова оказывать всестороннюю поддержку всем участникам.

«Технологии передачи связи – неотъемлемая часть функциональной городской среды, их роль будет расти с цифровизацией города, роботизацией, появлением автономных транспорта и перевозок. Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить каким будет город будущего – функционально и эстетически. Для этого вместе с архитектурным клубом A-House запускаем архитектурный конкурс, чтобы дать участникам переосмыслить эстетику опор базовых станций как арт-объектов «города будущего» и роль прогрессивных технологий. Они должны обогатить архитектурный ландшафт и незаменимые объекты инфраструктуры, которые делают город комфортным и удобным, а также формируют восприятие города. Мы ожидаем запуск проекта начиная с Москвы, как одного из самых развитых мегаполисов мира», — отметил вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков.

«Архитектура сегодня работает не только с пространством, но и с тем, как человек воспринимает город и взаимодействует с ним. Инфраструктурные объекты давно стали частью визуального ландшафта мегаполиса, и нам важно показать, что даже такие утилитарные элементы могут становиться полноценными архитектурными высказываниями. Для A–House этот конкурс — возможность объединить архитектурное сообщество вокруг разговора о будущем городской среды, где технологии, эстетика и качество жизни существуют в единой системе», — сказала основатель платформы A-House Дарья Белякова.