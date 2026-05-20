MAR Consult: только 5% россиян признают за ИИ право принимать решения наравне с человеком

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про ключевые аспекты взаимодействия пользователей с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), включая опыт использования, отношение к маркировке контента, доверие к автоматизированным решениям и основные опасения. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в мае 2026 г.

Опыт использования технологий ИИ

Результаты исследования показывают, что технологии искусственного интеллекта прочно вошли в повседневную жизнь большинства опрошенных. Лидирующим направлением использования является поиск и обработка информации — к этой функции прибегают более половины респондентов (54%). Значительная часть аудитории использует ИИ для творческих и прикладных задач: 37% опрошенных генерируют изображения или видео, а 30% генерируют тексты (в том числе используют текстовые чат-боты и помощники). Перевод и работа с иностранными языками являются востребованными для 31% участников опроса. При этом более сложные задачи, такие как автоматизация процессов с помощью скриптов или агентов, пока менее популярны и используются лишь 12% респондентов, особенно таких мало в группе старшего возраста 55-65 лет (1%).

Самыми активными пользователями ИИ по всем направлениям является группа 25-34 лет.

Примечательно, что почти четверть опрошенных (23%) на текущий момент вообще не используют инструменты ИИ в своей деятельности.

Прозрачность и маркировка контента

Вопрос идентификации ИИ-контента вызывает живой интерес у аудитории. Наиболее выражена позиция за тотальную прозрачность: 29% респондентов считают, что маркировка необходима в любых случаях без исключения. Среди конкретных сфер, где маркировка признается наиболее важной, выделяются образовательные материалы (21%), юридические и официальные документы (20%), а также визуальный контент — видео и изображения (20%).

Меньшую обеспокоенность вызывает отсутствие маркировки в новостных материалах (18%) и рекламе (12%).

При этом 22% участников опроса затруднились определить приоритетные сферы для введения обязательных обозначений, что может свидетельствовать о продолжающемся формировании общественного мнения по данному вопросу.

Две трети опрошенных (66%) в той или иной степени поддерживают введение ограничений на использование искусственного интеллекта в чувствительных сферах, например, в медицине, финансах, государственных решениях.

Доверие и принятие решений

Отношение к делегированию полномочий искусственному интеллекту характеризуется высокой степенью осторожности. Лишь 5% опрошенных готовы признать за ИИ право принимать решения наравне с человеком. Доминирующей является концепция «ИИ как помощник»: 43% респондентов считают, что технологии могут помогать в процессе, но не должны обладать автономией в принятии решений. Еще 31% категорично настаивают на том, что финальное решение всегда должно оставаться за человеком, а 14% и вовсе выступают против любого участия ИИ в процессах принятия решений.

Готовность полагаться на рекомендации ИИ сильно варьируется в зависимости от сферы. Наибольшее доверие вызывают потребительские рекомендации (контент, покупки) — 48%. В сфере образования на решения ИИ готовы полагаться 30% опрошенных. Критически важные области демонстрируют низкий уровень доверия: медицина (14%), финансовые услуги (14%) и государственные услуги (13%).

Почти каждый третий респондент (30%) заявил, что не готов полагаться на ИИ ни в одной из перечисленных сфер.

Опасения и риски

Анализ страхов респондентов выявил серьезные барьеры для внедрения ИИ в социально значимые институты. Наибольшие опасения вызывает применение ИИ в государственном управлении (58%) и медицине (55%). Высокий уровень тревоги связан также с принятием финансовых решений (49%) и обработкой персональных данных (44%).

Менее пугающими для общества выглядят процессы создания контента (21%) и автоматизация рабочих мест (19%), что контрастирует с часто встречающимися прогнозами о массовой безработице из-за ИИ.

Только 10% опрошенных не смогли выделить конкретные сферы, вызывающие у них беспокойство.

Злоупотребление технологиями в разной степени беспокоят 76% респондентов, ошибки в принимаемых решениях искусственным интеллектом беспокоят 70% опрошенных, также 70% беспокоит отсутствие контроля над технологиями, недостоверная информация беспокоит 68%, потеря рабочих мест – 59%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневности, помогая автоматизировать рутину, ускорять принятие решений и открывать новые возможности для творчества и бизнеса. Однако за этими преимуществами скрываются и серьезные вызовы: от потери приватности и манипуляций с информацией до появления новых форм цифрового неравенства и угроз безопасности. Только осознанное, этичное и ответственное внедрение ИИ позволит обществу извлечь максимум пользы и минимизировать риски его использования во вред человеку. Важно не только развивать сами технологии, но и формировать культуру их безопасного и справедливого применения».

