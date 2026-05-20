«Киберпротект» и «Р7» развивают экосистему российского ПО

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под соглашением, направленном на интеграцию программных продуктов для создания комплексного решения в сфере офисных технологий и защиты данных, поставили генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев и генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

В рамках сотрудничества планируется обеспечить полную совместимость системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап», а также корпоративного решения для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» от компании «Киберпротект» с офисным пакетом «Р7 офис» и серверным решением для совместной работы с документами в локальной сети или частном облаке «Р7 сервер документов». Это позволит пользователям получить единое решение для работы с документами и их надежной защиты.

«Киберпротект» и «Р7» сосредоточатся на проведении технической экспертизы и тестировании совместимости продуктов. Так, специалисты компаний проведут комплексное тестирование продуктов на специализированных стендах, где будут смоделированы различные сценарии работы программного обеспечения. Это позволит убедиться в стабильной работе продуктов в разных условиях эксплуатации.

По итогам успешных испытаний компании планируют оформить двусторонний сертификат совместимости, который подтвердит возможность совместного использования программных продуктов и поддержку.

«Формирование зрелой экосистемы российского офисного ПО опирается, в том числе, на технологическую совместимость с ключевыми системами защиты данных. Наше партнерство с “Киберпротектом“ направлено на то, чтобы наши пользователи могли быть уверены: их документы не только удобно создавать и совместно редактировать, но и надежно сохранять. Мы делаем совместную работу предсказуемой, а инфраструктуру — целостной», — сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

«Развитие экосистемы российского ПО — это основа цифрового суверенитета, и наше технологическое партнёрство с "Р7" направлено на системную работа по расширению совместимости программных продуктов “Киберпротекта” с наиболее востребованными решениями на рынке офисного ПО. Расширяя технологическую совместимость, мы создаём реальную ценность для конечных пользователей, которые получат систему, где все компоненты работают согласованно и предсказуемо», — сказал генеральный директор компании «Киберпротект» Алексей Бадаев.

