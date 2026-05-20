Innostage подписала соглашение о сотрудничестве с ФГУП ГосНИИ ГА

Компания Innostage и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) заключили соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие в статусе стратегических партнеров позволит обеим сторонам повысить компетенции в сфере киберустойчивости в авиационной отрасли и предлагать рынку наиболее актуальные решения. Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

ФГУП ГосНИИ ГА – ведущая научно-исследовательская организация гражданской авиации России с почти столетней историей. В институте функционируют 12 научных центров, обладающих научным потенциалом и соответствующими компетенциями в областях эксплуатации и технического обслуживания ВС, безопасности полетов и авиационной безопасности, поддержания летной годности, сертификации и стандартизации, навигации и управления воздушным движением, создания информационных систем.

В своей деятельности ГосНИИ ГА уделяет большое внимание информационной безопасности транспортной инфраструктуры: изучает актуальные угрозы кибербезопасности, формирует методологию развития киберкультуры, участвует в оценке профессиональных компетенций работников.

Innostage, провайдер цифровой устойчивости, участник российского рынка в области разработки и интеграции сервисов и решений в области цифровой безопасности. Специалисты компании имеют проектный опыт в самых разных отраслях, в том числе в транспортной.

Взаимовыгодное партнерство сторон, закрепленное в соглашении о сотрудничестве, будет выражаться в проведении научных, аналитических и иных исследований и публикации результатов в формате докладов, статей, пособий. Кроме того, речь идет о совместной реализации проектов по ИТ/ИБ в авиационной отрасли, тестировании продуктов Innostage с целью их внедрения в авиационной отрасли.

«Деятельность ФГУП ГосНИИ ГА в сфере кибербезопасности охватывает изучение как фундаментальных проблем, так и новых направлений. Речь идет, например, о безопасном применении искусственного интеллекта в беспилотной и авиационной отраслях. Мы активно взаимодействуем с профессиональным сообществом, выступаем на отраслевых мероприятиях и делимся экспертизой. Сотрудничество ФГУП ГосНИИ ГА с Innostage в разработке и внедрении ИБ-систем носит для нас долгосрочный характер: оно способствует обмену знаниями, повышению потенциала практического применения наших исследований», – сказал Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА.

«В последние годы авиационная отрасль по всему миру сталкивается с ростом киберугроз: наблюдаются крупные DDoS-атаки и атаки вредоносного ПО на инфраструктуру аэропортов, происходят утечки данных пассажиров и другие инциденты. В столь критической отрасли это может привести к значительным негативным последствиям, таким, как задержка рейсов. Мы намерены обмениваться компетенциями с экспертами ФГУП ГосНИИ ГА, вести совместную работу в целях защиты предприятий авиационной отрасли от наиболее актуальных угроз», – сказал Денис Толпейкин, директор по развитию бизнеса Innostage.