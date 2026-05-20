Группа Arenadata и компания «Диджитал Дизайн» создадут совместные импортонезависимые ИТ-решения

Группа Arenadata, отечественный разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и компания «Диджитал Дизайн», разработчик ПО и поставщик СЭД и BPM-систем в России, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

Сотрудничество будет сосредоточено на задачах цифровой трансформации и развитии импортонезависимых ИТ-решений в соответствии с приоритетами нацпрограммы «Экономика данных». Компании планируют интегрировать свои продукты, разрабатывать и внедрять совместные решения и продвигать их в госсекторе, среди субъектов КИИ и организаций с повышенными требованиями к надёжности, безопасности и соблюдению регуляторных норм.

Отдельным направлением станет миграция с open-source-СУБД, включая PostgreSQL, на отечественные сертифицированные решения Arenadata, включая СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Параллельно партнёры будут создавать комплексные решения за счёт интеграции продуктов компании «Диджитал Дизайн», в том числе системы документационного управления «Приоритет» на платформе Docsvision, с платформой данных Arenadata.

«Группа Arenadata и компания „Диджитал Дизайн“ также намерены совместно развивать решения в области управления данными с акцентом на практическое применение. Важной частью нашего сотрудничества станет обеспечение информационной безопасности, включая защиту персональных данных и противодействие киберугрозам с использованием сертифицированных технологий», — отметил Алексей Журавлёв, заместитель генерального директора группы Arenadata.

«Стратегическое партнёрство с группой Arenadata открывает новые возможности для развития системы документационного управления «Приоритет» на платформе Docsvision, которая сегодня является широко используемой СЭД в российских федеральных, региональных ведомствах и госкорпорациях. Для нас важно, что это сотрудничество позволяет не просто усилить защиту данных, а сформировать новый эталон технологической независимости на российском рынке», — сказал Владимир Кохан, коммерческий директор компании «Диджитал Дизайн».

Партнёрство также включает совместные пилотные проекты, проведение отраслевых мероприятий, а также обмен экспертизой. Это позволит быстрее выводить решения на рынок и расширять применение отечественного ПО в государственном и корпоративном сегментах.

