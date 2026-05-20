«Гравитон» и VVP Tech прорабатывают возможности производственного сотрудничества

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и VVP Tech, российское производственное предприятие, входящее в структуру VVP Group, подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют взаимодействовать в сфере контрактного производства и определили контуры будущего партнерства. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Компании обменяются технологическим и производственным опытом с целью оценить перспективы выпуска продукции под брендом «Гравитон» на мощностях VVP Tech. Эксперты компаний проработают весь производственный цикл, включая вопросы сборки, монтажа, тестирования и контроля качества электронных устройств. Особое внимание будет уделено подготовке базы для возможного выпуска опытных и серийных партий техники.

Компании выразили готовность совместно изучать подходы к производству и локализации. Это в перспективе должно повысить устойчивость цепочек поставок и конкурентоспособность российских решений. Кроме того, компании договорились координироваться в области маркетинга, участвовать в отраслевых мероприятиях и объединять инженерную экспертизу «Гравитон» с производственными компетенциями VVP Tech.

«Для “Гравитон” партнерство с VVP Tech является важным этапом в изучении потенциала расширения наших производственных мощностей. Наша модель сотрудничества позволит сохранить высокие стандарты качества продукции при масштабировании выпуска. Оценка возможностей контрактного производства и поиск путей для углубления локализации — это логичные шаги для развития доступной и надежной российской вычислительной техники», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«VVP Tech обладает значительным опытом в сфере организации сложных производственных процессов, и мы видим большой потенциал в возможном взаимодействии с “Гравитон”. Наша общая задача на текущем этапе — найти наиболее эффективные точки соприкосновения наших технологических баз. Мы нацелены на создание прозрачной и надежной системы выпуска оборудования, которая будет полностью соответствовать актуальным запросам рынка и требованиям к российскому происхождению продукции», — сказал Константин Десслер, генеральный директор VVP Tech.

