ГК Softline и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича будут сотрудничать в сфере образования

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон развивать совместные образовательные и научные инициативы. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

СПбГУТ является одним из лидеров среди российских вузов в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. В университете обучаются около 14 тыс. студентов.

ГК Softline и СПбГУТ планируют выстроить взаимодействие в нескольких направлениях, связанных с подготовкой кадров. В частности, речь идет об организации практики студентов в группе компаний. Такой формат позволит обучающимся применить знания в одном из ведущих ИТ-холдингов страны и познакомиться с актуальными отраслевыми стандартами. Стороны также планируют проводить различные образовательные мероприятия. Кроме того, перспективным может стать развитие партнерства в таких направлениях, как искусственный интеллект и квантовые технологии.

«Санкт-Петербург — один из ключевых технологических хабов для ГК Softline, и мы заинтересованы в развитии партнерства с местными учебными учреждениями. Сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций, который входит в число ведущих вузов России, позволит нам вносить вклад в развитие образовательных инициатив. Проекты в сфере телекоммуникаций специалисты ГК Softline реализуют по всей стране, поэтому мы рады делиться экспертизой и актуальными компетенциями со студентами, которые в будущем будут работать в крупнейших компаниях отрасли», — сказал Эдуард Коваленко, заместитель директора управления продаж в регионах России компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Университет получает надежного технологического партнера для дальнейшего развития своей научной и образовательной инфраструктуры. Сотрудничество с ГК Softline расширит для наших студентов доступ к современным технологиям и компетенциям. Уверен, это партнерство будет долгосрочным и плодотворным», — сказал Руслан Киричек, ректор СПбГУТ.