ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства

В рамках ключевого делового события в сфере цифровой экономикиконференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Документ был подписан на полях форума, который собрал лидеров ИТ-отрасли и представителей государственной власти.

Подписи под соглашением поставили член правления, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Стороны договорились о внедрении передовых технологий и цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности строительного комплекса региона.

В рамках сотрудничества ДОМ.РФ проведёт комплексную оценку цифровой зрелости девелоперского сообщества Нижегородской области. Анализ будет проводиться по методике, согласованной Минстроем России, которая включает оценку стратегии цифровизации, технологической инфраструктуры, внутренних процессов и кадрового потенциала застройщиков.

«Наша совместная работа с Нижегородской областью — это важный шаг к формированию единой цифровой среды в строительстве. Оценка цифровой зрелости позволит нам понять реальный уровень технологического развития девелоперов региона и предложить точечные решения для повышения их эффективности. Мы стремимся к тому, чтобы цифровые инструменты, которые мы внедряем, приводили к сокращению инвестиционно-строительного цикла и повышению прозрачности всего процесса — от принятия инвестиционного решения до ввода объекта в эксплуатацию», — прокомментировал подписание Николай Козак, член правления, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.

Нижегородская область заинтересована во внедрении лучших отраслевых практик. Цифровая трансформация строительной отрасли является одним из приоритетов региона, позволяющих улучшить качество возводимого жилья и городской среды.

«Развитие цифровых технологий в строительстве — это не просто следование трендам, а необходимая мера для повышения качества и энергоэффективности строительства, сокращения числа ошибок и применения лучших практик уже на этапе проектирования, улучшения экономики проектов, а значит, инвестиционной привлекательности региона. Сотрудничество с ДОМ.РФ, который обладает уникальной экспертизой в цифровизации отрасли, поможет нашим застройщикам перейти на новый уровень управления проектами. Мы рассчитываем, что внедрение передовых ИТ-решений позволит ускорить строительство жилья и сделать процессы более открытыми и контролируемыми. Это всё в итоге напрямую влияет на комфорт и благополучие наших жителей», — сказал Сергей Морозов, заместитель Губернатора Нижегородской области.

Использование цифровых инструментов в связке с финансовыми механизмами ДОМ.РФ призвано стимулировать жилищное строительство в регионе. Повышение технологичности девелопмента позитивно скажется на всей отрасли, позволяя строительным компаниям оптимизировать процессы, снижать издержки и в конечном итоге предлагать покупателям более качественное и доступное жильё.

