Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux

Министерство образования и науки Мурманской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные действия сторон будут направлены на организацию перехода всех школ и пунктов проведения экзаменов в регионе на инфраструктурное программное обеспечение (ПО) «Группы Астра» и создание условий для обучения навыкам работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Новую операционную систему (ОС) Astra Linux планируется установить в учебных классах к началу учебного года, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса — занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дисциплинам, связанным с развитием hard-скилл на уровне пользователя программного стека «Группы Астра». Так как большинство учителей умеют работать только с зарубежной ОС, в рамках соглашения договорились обучить общий штат педагогов региона практическим навыкам взаимодействия с Astra Linux и помочь быстрее освоить данную операционную систему.

Дорожная карта по реализации соглашения также включает разработку и проведение обучающих и информационных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции и т. д.), направленных на изучение программных продуктов «Группы Астра», подготовку ИТ-кадров и популяризацию российских разработчиков ПО. Кроме того, партнеры пришли к решению проводить совместные академические и научные мероприятия, участвовать в разработке и реализации обучающих курсов, образовательных проектов и программ в области информационных технологий.

Договоренности достигнуты при содействии российского системного интегратора «ТетаЛайн». Компания выполняет комплексные ИТ-проекты любой сложности, независимо от масштабов деятельности и отрасли заказчика.

«Хочу поблагодарить коллег из министерства образования региона и «Астра Академии» за продуктивные переговоры и готовность объединять ресурсы. Соглашение, которое мы подписали, откроет новые возможности для системы образования Мурманской области и станет опорой для роста отечественного технологического потенциала», — сказал Руслан Харлашин, генеральный директор компании «ТетаЛайн».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Документ закреплен подписями министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой и исполнительного директора АНО «Астра Академия» Александры Алешковой.

«Переход школ Мурманской области на отечественное программное обеспечение – это важный шаг к формированию современной, а главное, безопасной и независимой цифровой образовательной среды. Для нас принципиально важно, чтобы вместе с обновлением инфраструктуры педагоги получили все необходимые знания и поддержку для комфортной работы с новыми технологиями. Сегодня российские решения позволяют не только обеспечить надежность и защиту данных, но и создать дополнительные возможности для развития цифровых компетенций школьников и учителей. Это особенно актуально в условиях системной работы по развитию инженерного и технологического образования в Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!», — отметила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

«Мы понимаем, что ключевая задача школ в рамках импортозамещения — не просто установить новую ОС, а сделать так, чтобы каждый педагог чувствовал себя уверенно при работе с Astra Linux, и с радостью готовы в этом помочь, предоставив свои программные и образовательные ресурсы. Уверена, что наша совместная работа с Минобрнауки региона поможет учителям быстро освоить операционную систему и эффективно использовать ее в учебном процессе», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290