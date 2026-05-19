Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux

Министерство образования и науки Мурманской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные действия сторон будут направлены на организацию перехода всех школ и пунктов проведения экзаменов в регионе на инфраструктурное программное обеспечение (ПО) «Группы Астра» и создание условий для обучения навыкам работы с ним. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Новую операционную систему (ОС) Astra Linux планируется установить в учебных классах к началу учебного года, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса — занятий по профильным дисциплинам, в том числе по дисциплинам, связанным с развитием hard-скилл на уровне пользователя программного стека «Группы Астра». Так как большинство учителей умеют работать только с зарубежной ОС, в рамках соглашения договорились обучить общий штат педагогов региона практическим навыкам взаимодействия с Astra Linux и помочь быстрее освоить данную операционную систему.

Дорожная карта по реализации соглашения также включает разработку и проведение обучающих и информационных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции и т. д.), направленных на изучение программных продуктов «Группы Астра», подготовку ИТ-кадров и популяризацию российских разработчиков ПО. Кроме того, партнеры пришли к решению проводить совместные академические и научные мероприятия, участвовать в разработке и реализации обучающих курсов, образовательных проектов и программ в области информационных технологий.

Договоренности достигнуты при содействии российского системного интегратора «ТетаЛайн». Компания выполняет комплексные ИТ-проекты любой сложности, независимо от масштабов деятельности и отрасли заказчика.

«Хочу поблагодарить коллег из министерства образования региона и «Астра Академии» за продуктивные переговоры и готовность объединять ресурсы. Соглашение, которое мы подписали, откроет новые возможности для системы образования Мурманской области и станет опорой для роста отечественного технологического потенциала», — сказал Руслан Харлашин, генеральный директор компании «ТетаЛайн».

Документ закреплен подписями министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой и исполнительного директора АНО «Астра Академия» Александры Алешковой.

«Переход школ Мурманской области на отечественное программное обеспечение – это важный шаг к формированию современной, а главное, безопасной и независимой цифровой образовательной среды. Для нас принципиально важно, чтобы вместе с обновлением инфраструктуры педагоги получили все необходимые знания и поддержку для комфортной работы с новыми технологиями. Сегодня российские решения позволяют не только обеспечить надежность и защиту данных, но и создать дополнительные возможности для развития цифровых компетенций школьников и учителей. Это особенно актуально в условиях системной работы по развитию инженерного и технологического образования в Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!», — отметила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

«Мы понимаем, что ключевая задача школ в рамках импортозамещения — не просто установить новую ОС, а сделать так, чтобы каждый педагог чувствовал себя уверенно при работе с Astra Linux, и с радостью готовы в этом помочь, предоставив свои программные и образовательные ресурсы. Уверена, что наша совместная работа с Минобрнауки региона поможет учителям быстро освоить операционную систему и эффективно использовать ее в учебном процессе», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».