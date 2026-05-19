Разделы

Цифровизация
|

Вологодская область и «Аскон» заключили соглашение о развитии школьного инженерного образования

Правительство Вологодской области, Вологодский государственный университет и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных кадров. Документ подписали министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина, исполняющий обязанности ректора Вологодского государственного университета Денис Дворников и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

В Вологодской области расположены крупные производства металлургии, машиностроения, оптики, химической промышленности, и регион заинтересован в создании устойчивой кадровой базы для промышленности.

Новое соглашение позволит выстроить многоуровневую систему профориентации и школьного инженерного образования. На первом уровне школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования изучают 3D-моделирование на уроках информатики, математики, труда (технологии). На втором уровне в профильных инженерных классах появятся школьные конструкторские бюро — за их организацию и методическую поддержку отвечает Вологодский государственный университет. Третий уровень ориентирован на подготовку учащихся к чемпионатам профессионального мастерства по инженерным, промышленным и ИТ-компетенциям. Так школьники и учащиеся СПО смогут ближе познакомиться с инженерным делом, освоить современный цифровой инструмент конструктора и осознанно выбрать будущую профессию.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Для реализации соглашения «Аскон» предоставит организациям общего, дополнительного и среднего профессионального образования Вологодской области учебные лицензии системы проектирования «Компас-3D». Программное обеспечение будет использоваться на уроках, занятиях в инженерных классах, на занятиях по 3D-моделированию, 3D-печати и робототехнике.

Важным направлением сотрудничества станет повышение квалификации учителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей СПО. Для них Вологодский государственный университет при содействии Вологодского института развития образования организует курсы повышения квалификации по работе с системой «Компас-3D».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290