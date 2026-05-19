Участник «Сколково» открыл доступ к возможностям «Вентилятора» для ускорения верификации микросхем

Дизайн-центр «Мальт Систем», участник «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), открыл доступ к демоверсии программно-аппаратного ускорителя для верификации цифровых микросхем и IP-блоков. Отечественный ПАК «Вентилятор», разработанный компанией, позволяет ускорить отладку цифровых дизайнов и сократить время выхода чипов на рынок. Протестировать решение на своих RTL-проектах могут все желающие абсолютно бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Разработка цифровых микросхем — сложный многоэтапный процесс, требующий высокой точности и использования продвинутых методов проектирования и тестирования. По статистике до 70% времени разработки уходит на верификацию и отладку.

Особенно критична эта задача при создании систем на кристалле, в которых процессорные ядра совмещены с высокоскоростными интерфейсами и периферийными устройствами. При разработке таких устройств необходимо проверять не только RTL-код, но и отлаживать совместимость с операционными системами, драйверами и другими программными компонентами. При этом начинать процесс отладки необходимо сразу, чтобы сократить цикл разработки и избежать ошибок в конечном устройстве.

Традиционные методы верификации, такие как ПЛИС-прототипирование и RTL-симуляция, имеют ряд ограничений. В свою очередь, решение от «Мальт Систем» — программно-аппаратный ускоритель «Вентилятор» — объединяет преимущества традиционных подходов, предлагая гибкость симуляции и скорость аппаратного ускорения.

«Использование дизайн-центрами ПАК «Вентилятор» позволит повысить скорость отладки цифровых микросхем и сократить время выхода чипов на рынок, что критически важно для развития микроэлектроники в условиях импортозамещения», — сказал Станислав Юдин, проектный менеджер направления «Микроэлектроника» Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Моделирование дизайнов в «Вентиляторе» происходит аналогично моделированию в RTL-симуляторах, без ручного разделения проекта на синтезируемую и несинтезируемую части. Моделирование синтезируемых модулей автоматически ускоряется при помощи аппаратной части устройства. Один 1U-модуль «Вентилятор» рассчитан на верификацию проектов емкостью до 100 млн эквивалентных вентилей, что не является пределом. При необходимости несколько модулей можно объединить в единую систему, многократно увеличивая объем верифицируемого проекта. Устройство обеспечивает скорость поведенческого моделирования до 1 МГц даже для сложных дизайнов с объемом свыше 10 млн эквивалентных вентилей — показатель, который остается недостижимым для традиционных RTL-симуляторов, даже работающих на самых мощных CPU.

По оценке разработчика стоимость «Вентилятора» в пересчете на один эквивалентный вентиль в 5–10 раз ниже, чем у зарубежных аналогов. Для небольших дизайн-центров и стартапов, в том числе экосистемы «Сколково», компания предоставляет модель гибкой посуточной аренды.

«Мы решили открыть доступ к демоверсии «Вентилятора», чтобы любой разработчик мог бесплатно протестировать работу ускорителя на своем RTL-проекте. Для нас это возможность заявить о продукте, получить обратную связь от инженеров и найти партнеров для совместной разработки критически важных для страны решений», — сказал Сергей Елизаров, научный руководитель ООО «Мальт Систем»