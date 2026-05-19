Т2 создаст безопасную инфраструктуру для обмена данными

T2, российский оператор мобильной связи, подчеркнул роль телекома как интегратора и посредника в создании безопасной среды обмена данными между банками и другими участниками рынка. Такой подход позволит не только улучшить adtech-решения и более точно предсказывать потребительское поведение, но и открыть новые возможности в антифроде и банковском скоринге. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 сотрудничает с шестью ведущими банками для создания такой среды. Об этом сообщила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Ирина Лебедева.

Она отметила, что телеком обладает уникальным слоем данных: верифицированной на основе SIM личностью пользователя, геолокацией и оценкой платежного поведения. «Операторы могут взять на себя роль интегратора для безопасного обмена данными банками и другими игроками. В ближайших планах Т2 – создание Data Clean Room – доверенной среды, которая позволит обмениваться информацией безопасно, без раскрытия данных пользователей, где в качестве идентификатора профиля выступает зашифрованный номер телефона, – отметила она. – Следующие этапы включают монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику».

Создание инфраструктуры для безопасного обмена данными будет состоять из нескольких этапов:

– До конца 2027 г. оператор создаст технологическую и юридическую основу для работы с данными в режиме автономного спроса. Это включает аудит данных и приведение их к единому стандарту, запуск Data Clean Room для безопасного взаимодействия в области данных между всеми игроками – от ритейлеров до банков – с использованием шифрованного телефонного номера как универсальной связки. Этап предполагает проработку юридического контура соглашений для легитимного использования данных в ИИ-цепочках.

– В 2028-29 гг. планируется запустить инфраструктуру для взаимодействия ИИ-агентов – создать защищенный интерфейс для запросов со стороны агентов верифицированных профилей без раскрытия данных пользователя; интегрироваться с мультиагентными коммерческими платформами, масштабировать Data Clean Room при включении новых партнеров и источников данных.

– На последнем этапе плана с 2030 г. компания займется укреплением своего положения на рынке как инфраструктурного игрока. Он включает монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику.