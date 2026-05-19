Стресс на работе: на начальство стали жаловаться реже, на общую нестабильность — чаще

Топ-3 источников стресса на работе: коллеги, отношение к подчиненным и непрофессионализм руководства. В открытом опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала в России, приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Самым частым источником стресса на работе по‑прежнему остается поведение коллег (13%). Токсичность, склоки, грубость и сплетни — то, что раздражает больше всего. На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (9%), а всего год назад начальство называли главным раздражителем 13% опрошенных. Тех, кого беспокоит непрофессионализм руководства, — 7%. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 5%). Причем последний показатель вырос по сравнению с прошлым годом: люди чаще жалуются на отсутствие ясных перспектив.

В качестве главной темы для переживаний 4% голосов набрали авралы, по 3% — перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. А вот число тех, кто не испытывает стресса на работе за год выросло — с 8 до 14%. Еще 8% затруднились с ответом.

Мужчины более остро реагируют на некомпетентность начальства (8% против 6% среди женщин) и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев (6% против 3%). Женщины же больше страдают от поведения коллег (16% против 11% среди мужчин) и руководства (10% против 8%), а также от клиентов и общей неорганизованности.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

