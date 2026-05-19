«Согаз» и Yandex Cloud будут развивать продукты в сфере кибербезопасности и страхования киберрисков

«Согаз» и Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) объявили о заключении долгосрочного соглашения о партнёрстве. Стороны планируют создавать комплексные продукты для управления киберрисками на основе облачных технологий и искусственного интеллекта.

Партнёры будут совместно разрабатывать и выводить на рынок предложения, сочетающие ML-сервисы Yandex Cloud со страхованием от киберинцидентов. Новые решения позволят повысить уровень информационной безопасности корпоративных клиентов за счет внедрения технологий защиты облачных сервисов и других решений, а также возместить убытки в случае хакерских атак.

«Данное партнёрство – это возможность принципиально улучшить клиентский опыт за счёт создания экосистемы сервисов. Совместно с Yandex Cloud мы сможем развивать продукты киберстрахования дальше, делать их более точными и удобными. Наша цель – предлагать рынку комплексные решения, где страховая защита органично дополняется современными системами информационной безопасности и оперативным реагированием», – сказал Андрей Вотчеников, заместитель председателя правления «Согаза».

«Всё больше компаний испытывают потребность в решениях, которые объединяют инфраструктуру, сервисы информационной безопасности и финансовые инструменты защиты. Хороший пример — наше партнёрство с «Согаз» в сфере киберстрахования. Вместе мы задаем новый тренд на рынке: помогаем компаниям более эффективно управлять цифровыми рисками и защищаться от кибератак», — отметил Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud.

Партнёры выстроили прозрачный механизм взаимодействия для принятия эффективных мер в случае кибератаки. Yandex Cloud предоставляет техническую экспертизу и сопровождение, а страховая компания берёт на себя оперативное урегулирование убытков. Компании также планируют обмениваться обезличенной аналитикой для развития совместных сервисов и проводить анализ рынка для совершенствования стратегий в области киберстрахования.

Особое внимание будет уделено повышению осведомленности клиентов о цифровых рисках: стороны организуют совместные маркетинговые мероприятия, образовательные инициативы и экспертные сессии. Партнёры уверены, что объединение возможностей страхования и технологий защиты облачной инфраструктуры позволит создать новый уровень управления рисками для бизнеса.