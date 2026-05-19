Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Согаз» и Yandex Cloud будут развивать продукты в сфере кибербезопасности и страхования киберрисков

«Согаз» и Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) объявили о заключении долгосрочного соглашения о партнёрстве. Стороны планируют создавать комплексные продукты для управления киберрисками на основе облачных технологий и искусственного интеллекта.

Партнёры будут совместно разрабатывать и выводить на рынок предложения, сочетающие ML-сервисы Yandex Cloud со страхованием от киберинцидентов. Новые решения позволят повысить уровень информационной безопасности корпоративных клиентов за счет внедрения технологий защиты облачных сервисов и других решений, а также возместить убытки в случае хакерских атак.

«Данное партнёрство – это возможность принципиально улучшить клиентский опыт за счёт создания экосистемы сервисов. Совместно с Yandex Cloud мы сможем развивать продукты киберстрахования дальше, делать их более точными и удобными. Наша цель – предлагать рынку комплексные решения, где страховая защита органично дополняется современными системами информационной безопасности и оперативным реагированием», – сказал Андрей Вотчеников, заместитель председателя правления «Согаза».

«Всё больше компаний испытывают потребность в решениях, которые объединяют инфраструктуру, сервисы информационной безопасности и финансовые инструменты защиты. Хороший пример — наше партнёрство с «Согаз» в сфере киберстрахования. Вместе мы задаем новый тренд на рынке: помогаем компаниям более эффективно управлять цифровыми рисками и защищаться от кибератак», — отметил Александр Черников, операционный директор Yandex Cloud.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Партнёры выстроили прозрачный механизм взаимодействия для принятия эффективных мер в случае кибератаки. Yandex Cloud предоставляет техническую экспертизу и сопровождение, а страховая компания берёт на себя оперативное урегулирование убытков. Компании также планируют обмениваться обезличенной аналитикой для развития совместных сервисов и проводить анализ рынка для совершенствования стратегий в области киберстрахования.

Особое внимание будет уделено повышению осведомленности клиентов о цифровых рисках: стороны организуют совместные маркетинговые мероприятия, образовательные инициативы и экспертные сессии. Партнёры уверены, что объединение возможностей страхования и технологий защиты облачной инфраструктуры позволит создать новый уровень управления рисками для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290