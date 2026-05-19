«СКБ Контур» и «Агропромкомлектация» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

«СКБ Контур» и ИT-подразделение группы компаний «Агропромкомлектация» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на модернизацию цифровой инфраструктуры и совместную разработку устойчивых бизнес-моделей, адаптированных к изменениям цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под документом поставили директор Западного макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Домарацкий и директор по информационным технологиям ГК «Агропромкомплектация» Роман Горин. Стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям, включая изучение и тестирование новых цифровых продуктов, совместную реализацию проектов в сфере робототехники и искусственного интеллекта, а также обмен опытом и методологической информацией.

Компании также договорились совместно изучать и тестировать новые цифровые продукты: сервис электронного документооборота и обмена данными «Контур.EDI», сервис «Логистика» от «Контур.Диадока», а также сервис онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Кроме того, в рамках соглашения запланировано проведение пилотного проекта по тестированию программного обеспечения «СКБ Контур», в том числе с использованием ИИ-ассистентов, в бизнес-процессах компании-партнера.

Сергей Домарацкий, директор Западного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Цифровая трансформация агропромышленного сектора требует тесной кооперации разработчиков и поставщиков ИТ-решений. Для нас партнерство с «Агропромкомплектация» — это возможность совместно тестировать и внедрять передовые технологии. Мы открыты к диалогу и готовы адаптировать наши разработки под реальные бизнес-задачи. Такой подход, основанный на взаимном интересе и обмене знаниями, является залогом успешного цифрового развития в любом секторе экономики. Это именно тот подход, который позволяет создавать технологически зрелые и экономически эффективные решения для бизнеса».

Роман Горин, директор по информационным технологиям ГК «Агропромкомплектация»: «Контур более 30 лет разрабатывает цифровые сервисы для бизнеса. Компания предлагает широкий набор решений по разным направлениям деятельности. Для нас это возможность повысить операционную эффективность за счет надежных и проверенных продуктов, которые внедрены в крупнейших компаниях страны. Мы берем готовые решения рынка и запускаем их в короткие сроки».

