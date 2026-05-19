«Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта

Интегрированная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве.

В рамках сотрудничества стороны совместно прорабатывают подходы к импортозамещению корпоративных информационных систем, включая текущую систему ERP. На текущий момент Сторонами уже ведётся пилотирование интеграции решений, разработанных в «Сибуре», с платформой «Галактика» с поддержкой инструментов искусственного интеллекта, что в перспективе позволит существенно ускорить и упростить процесс импортозамещения.

Платформа соответствует требованиям к критической информационной инфраструктуре (КИИ) и отвечает высоким стандартам функциональности и надёжности. Ключевыми направлениями совместной работы определены пилотирование подходов к цифровизации на базе платформы «Галактика» с применением искусственного интеллекта.

«Сибур» – стратегическая компания и важная часть промышленной инфраструктуры страны с уникальным высокотехнологичным производством, охватывающим все этапы от переработки сырья до выпуска инновационной продукции. Для нас критически важно развивать и внедрять современные отечественные программные продукты, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, для управления такой масштабной структурой. Это позволит сделать все процессы максимально прозрачными, управляемыми и эффективными, обеспечивая технологическую независимость и устойчивость российской нефтегазохимической отрасли», – отметил Антон Рубенчик, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура»

«Наши системы изначально были разработаны для внедрения на крупных предприятиях и отличаются высокой производительностью и скоростью обработки данных, что гарантирует «Сибуру» не только надёжность, но и значительные бизнес-выгоды за счёт оптимизации процессов и повышения прозрачности управления. «Галактика» обладает большим опытом внедрения и поддержки решений в нефтегазовом секторе. Накопленная нами экспертиза поможет успешно реализовать столь масштабный проект и обеспечить соответствие самым строгим отраслевым стандартам», – отметил генеральный директор компании «Галактика» Алексей Телков.