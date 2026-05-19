Разделы

ПО ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк и «Базальт СПО» объединяют усилия для создания программных продуктов на рынке

Сбербанк и «Базальт СПО», российский разработчик системного ПО, работающий на международном рынке, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Стороны намерены совместно создавать и развивать передовые ИТ-решения для российского рынка, используя искусственный интеллект, технологии Сбербанка и объединяя экспертизу для тестирования инновационных подходов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стратегической целью сотрудничества является формирование новых стандартов качества, надежности и безопасности в сфере отечественного программного обеспечения. Для её достижения партнеры намерены сконцентрироваться на создании прорывных отраслевых ИТ-решений, фундаментом которых станут технологии искусственного интеллекта.

В рамках партнерства компании ставят перед собой задачу усилить существующие программные продукты «Базальт СПО» за счет внедрения передовых технологических наработок Сбербанка, включая компоненты ИИ и кибербезопасности. Кроме того, совместная работа подразумевает активный обмен опытом между командами разработки, что позволит ускорить вывод на рынок инновационных решений и повысить их конкурентоспособность. Таким образом, объединяя компетенции в области системного ПО и искусственного интеллекта, Сбербанк и «Базальт СПО» намерены не только укрепить позиции каждого из партнеров, но и внести вклад в технологический суверенитет страны, задав новые ориентиры для всей индустрии российского программного обеспечения.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Внедрение технологий искусственного интеллекта Сбера в продукты партнера позволит не только усилить программные решения, но и вывести конкуренцию на новый уровень. Вместе мы сможем создавать современные, высокотехнологичные продукты, которые будут задавать отраслевые стандарты и отвечать самым высоким требованиям рынка. Синергия наших компетенций — это шаг к формированию независимого, безопасного и технологически сильного суверенитета России».

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Сергей Трандин, генеральный директор ООО «Базальт СПО»: «Для нас большая честь объединить усилия со "Сбером" — лидером цифровой трансформации. Это партнерство открывает новые горизонты для развития отечественного ПО. Совместная работа позволит быстрее внедрять инновации, повышать конкурентоспособность наших продуктов и укреплять технологический суверенитет России. Уверен, синергия наших компетенций приведет к созданию лучших решений на рынке».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Новая Windows 11 напичкана древними функциями из 1995 г. Ими никто не пользуется, но Microsoft поддерживает их десятки лет

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«Ростелеком» пошел войной на «Яндекс». Созданы смарт-ТВ на базе суверенной «Аврора ТВ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290