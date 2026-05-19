Сбербанк и «Аскон» объединяют усилия для внедрения ИИ в промышленность

Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком инженерного программного обеспечения «Аскон». Документ закрепляет совместную работу по созданию и внедрению инновационных ИТ-решений для промышленности на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали директор Центра ИИ-решений для B2B Сбербанка Александр Вибе и начальник управления корпоративных продаж департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка Иван Сысоев. От «Аскон» документ подписал генеральный директор Максим Богданов.

В рамках партнерства компании будут разрабатывать новые цифровые продукты, направленные на повышение эффективности и производительности инженерных кадров на предприятиях российской промышленности. Стороны планируют проводить совместные консультации, рабочие встречи, формировать дорожные карты и обмениваться необходимой информацией для ускорения внедрения передовых технологий.

Александр Вибе, директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка: «Объединяя усилия, мы ускоряем прогресс и адаптацию к изменениям рынка, а это помогает нам предлагать клиентам сервисы нового поколения, которые направлены на повышение качества жизни и более правильное распределение ключевых ресурсов человека — времени и энергии. Мы рассматриваем это соглашение как стратегическую инвестицию в будущее, где технологии работают на благо и общества, и экономики всей страны».

Иван Сысоев, управляющий директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Искусственный интеллект уже давно не просто технология, а новый стандарт эффективности бизнеса и общества. Внедрение ИИ в работу помогает автоматизировать рутинные процессы и принимать более точные, обоснованные решения, что особенно важно в отрасли машиностроения. Мы уверены, что в этом партнерстве появятся прорывные ИТ-решения и новые стандарты качества для российской промышленности».

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Для нас сотрудничество со "Сбером" — это возможность вывести отечественные инженерные решения на новый уровень. Мы объединяем многолетний опыт в разработке ПО для промышленности с технологиями искусственного интеллекта. "Сбер" известен сильными компетенциями в области ИИ, развивает ИИ-ассистентов конструкторов и технологов в интеграции с системами автоматизированного проектирования. Уверен, что наши совместные проекты откроют предприятиям новый путь к повышению эффективности производственных процессов».