Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
«Ростелеком» и «Астра Консалтинг» начинают сотрудничество в сфере цифровой трансформации и импортозамещения

«Ростелеком» и «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, цифровой трансформации и импортозамещения. Документ закрепляет готовность компаний к объединению экспертизы для реализации совместных проектов и внедрения отечественных технологических решений. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

В рамках соглашения партнеры сформируют рабочие группы и определят пилотные инициативы. Сотрудничество будет включать полный цикл реализации комплексных ИТ-проектов: от предпроектной проработки до внедрения и сопровождения решений.

Для обеспечения эффективности компании создадут центры компетенций для накопления и тиражирования практик, организуют обучение специалистов и обмен экспертизой между командами. Партнеры также разработают методики оценки готовности компаний к внедрению технологий и результативности проектов.

Особое внимание уделят работе с предприятиями в области судостроения и авиации, где критически важны информационная безопасность, бесперебойная работа и надежная инфраструктура.

Борис Соболев, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Соглашение с “Астра Консалтинг” — важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию отечественных ИТ-решений. Объединение компетенций позволит нам предложить рынку согласованные технологические цепочки для импортозамещения, в первую очередь для предприятий, где требования к надежности и защищенности наиболее высоки. Мы видим большой потенциал в совместной разработке архитектурных подходов, которые в дальнейшем лягут в основу типовых отраслевых решений».

Тимурбулат Султанаглиев, генеральный директор «Астра Консалтинг», отметил: «Мы также намерены совместно изучить перспективы создания новых продуктов и сервисов с использованием технологической инфраструктуры “Ростелекома”. Конкретные решения будут определены по итогам пилотных проектов. Сам факт, что мы договорились о такой совместной работе, — важный шаг вперед».

