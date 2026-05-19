«Росэл» показал линейку ПО для управления производственным циклом

Холдинг «Росэл» представляет линейку программных продуктов для управления производством, испытаниями и ИТ-инфраструктурой. Решения закрывают ключевые этапы промышленного цикла – от инженерного моделирования и автоматизации измерений, до внутрицехового контроля и файлового аудита. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Одно из решений, представленных на стенде – система расчета оптоэлектронных характеристик лампы бегущей волны. Это инженерный инструмент для моделирования приборов, усиливающих сверхвысокочастотные сигналы в радиолокации, спутниковой связи и аппаратуре передачи данных. Программа позволяет рассчитать движение электронного пучка внутри лампы с учетом магнитного поля, оценить распределение потенциалов между электродами и визуализировать полученную картину на экране. Такое моделирование сокращает объем натурных экспериментов при проектировании новых изделий.

Комплекс «Алмаз СКИМ» предназначен для автоматизации испытаний СВЧ-изделий. Система управляет измерительными стендами в реальном времени, контролирует параметры тестируемой продукции и ведет журналы испытаний и отказов. Встроенные инструменты анализа протоколов помогают выявлять причины дефектов, сокращая время на диагностику. Комплекс допускает гибкую конфигурацию под различные типы измерительного оборудования, что позволяет масштабировать и адаптировать его под задачи конкретного производства.

Системы «Алмаз APS» и «Алмаз CyberPas» обеспечивают планирование и контроль производства. Первая – формирует производственные планы разных уровней, рассчитывает загрузку оборудования и генерирует сменно-суточные задания. Вторая – цифровой персональный ассистент, который отслеживает выполнение технологических операций непосредственно на рабочем месте.

CyberPas собирает показания с датчиков (например, температуры и влажности), а также ведет фотофиксацию изделий и полуфабрикатов. С помощью искусственного интеллекта система обнаруживает отклонения и дефекты в конструкции на ранних стадиях. Оба продукта интегрированы с российскими САПР, что позволяет выстроить сквозной процесс – от проектирования изделия до его постановки на производство.

Также холдинг демонстрирует систему «Алмаз DCAP», инструмент файлового аудита для контроля электронных документов на корпоративных ресурсах. Она выполняет глубинный поиск и классификацию содержимого, выявляя конфиденциальную и секретную информацию, а также персональные данные. Система отслеживает весь жизненный цикл документа: создание, изменение, удаление, копирование и изменение прав доступа. Это позволяет выстроить прозрачную картину движения чувствительной информации внутри организации.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны предприятий радиоэлектроники и ОПК именно на комплексные решения. Заказчику сегодня не нужен отдельный планировщик или отдельный контур испытаний – нужна бесшовная среда, которая сопровождает изделие от конструкторского файла до выходного контроля. Наши продукты выросли из реальных производственных задач, и мы ждем предметного разговора с теми, кто решает такие же задачи у себя», – отметил директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

Все представленные продукты разработаны научно-производственным предприятием «Алмаз» (входит в «Росэл») и ориентированы на предприятия радиоэлектронной, оборонной и машиностроительной отраслей.