Продажи телевизоров на базе ОС «Салют ТВ» от Сбербанка выросли на 71% год к году

По итогам периода с января по апрель 2026 г. продажи собственных телевизоров «Сбер» и устройств партнерских брендов на базе операционной системы «Салют ТВ» в штуках выросли на 71% год к году. Доля рынка за тот же период увеличилась с 7 до 11%. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Также растут продажи экранных устройств в денежном выражении: по итогам четырех месяцев положительная динамика составила 54% относительно 2025 г. Стремительному росту способствует смещение интересов аудитории в сторону отечественных решений, которые адаптированы под интересы российского пользователя, предоставляют максимальное разнообразие контента и интеграцию с экосистемой.

Еще одним важным фактором увеличения рыночной доли стал растущий спрос на российские операционные системы Smart TV, в том числе среди производителей. Так, платформа «Салют ТВ» используется в части моделей новой линейки телевизоров General Electronics, доступных к покупке в сети «М.Видео». Покупателям предлагаются модели с диагоналями от 24 до 55 дюймов — от компактных решений для кухни, спальни или дачи до полноценных телевизоров для домашнего кинотеатра и мультимедийных зон.

Платформа «Салют ТВ» благодаря интеграции ИИ-помощника «ГигаЧат» делает телевизор более персонализированным и предоставляет удобное решение для поиска контента среди множества видеоплатформ и обширной библиотеки фильмов. В «Салют ТВ» представлен широкий выбор онлайн-кинотеатров, видеосервисов и приложений, обеспечивающих комфортное домашнее времяпрепровождение.

Темп роста продаж телевизоров с «Салют ТВ» опережает общую динамику рынка: в штуках разница составила 71% против 10% по рынку в целом, в деньгах — 54% против 0,7%. Выраженный рост в денежном эквиваленте в том числе обусловлен расширением линейки телевизоров под собственным брендом. Так, в ноябре 2025 г. Сбербанк выпустил серию 7000, особенностью которой стало управление устройством голосовыми командами без использования пульта. По итогам первых четырех месяцев 2026 г. количество продаж собственных телевизоров «Сбер» увеличилось на 43% год к году.

