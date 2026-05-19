Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия

«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресурсами предприятия (ERP).

Главная цель — ускорить цифровизацию и развивать отечественные ИТ-решения для управления ключевыми процессами компании. Также компании планируют создание единых стандартов для цифровых сервисов и управления высокотехнологичными объектами.

Для автоматизации бизнес-процессов «Почта России» планирует внедрение ERP-системы «Корпорации Галактика». Это отечественное программное решение, не уступающее зарубежным аналогам по функциональности, надёжности, масштабируемости и безопасности, убеждены партнеры.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Внедрение отечественных цифровых систем — это не только вопрос технологической независимости, но и возможность повысить эффективность управления ресурсами на всех уровнях. Уверен, что сотрудничество с «Корпорацией Галактика» позволит повысить качество услуг для каждого клиента, а также укрепит нашу способность отвечать на вызовы времени», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Почта России» — стратегическое предприятие и важная часть социальной инфраструктуры страны с уникальной разветвлённой сетью и присутствием во всех регионах России. Поэтому критически необходимо развивать и внедрять единые и монолитные отечественные программные продукты по управлению такой масштабной структурой. Это позволит сделать все процессы максимально прозрачными, управляемыми и эффективными, обеспечивая технологическую независимость и устойчивость российской почтовой отрасли», — отметил генеральный директор «Корпорации Галактика» Алексей Телков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290