Naumen и MWS AI договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Компании Naumen и MWS AI подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие совместных инициатив, обмен экспертизой и продвижение ИИ-решений для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

В рамках партнерства компании планируют запуск совместных пилотных проектов и кейсов по автоматизации процессов и аналитике на базе ИИ. Они организуют публичные мероприятия, вебинары и образовательные программы для клиентов и партнеров. Также компании будут проводить исследования и готовить публикации по актуальным темам ИИ, включая прикладные сценарии и лучшие практики внедрения.

Партнерство строится на принципах взаимного обмена экспертизой и фокусируется на создании прикладных, коммерчески жизнеспособных решений, которые помогут заказчикам повышать эффективность и снижать операционные риски.

«Партнерство с MWS AI открывает новые возможности для ускоренного внедрения практических ИИ-решений в бизнес-процессы наших клиентов. Мы видим большие перспективы в синергии экспертизы Naumen в корпоративных решениях и передовых разработок MWS AI в области машинного обучения», – отметил Игорь Кириченко, президент Naumen.

«MWS AI и Naumen развивают платформенный подход к управлению ИИ-агентами – это нас объединяет. Naumen делает это в контексте клиентских коммуникаций и сервиса, мы – на уровне оркестрации и контроля всей агентной цепочки. Группа МТС обрабатывает сотни миллионов обращений в год, поэтому понимаем, что нужно бизнесу в этом сегменте. Вместе рассчитываем закрыть полный цикл автоматизации клиентского сервиса – от создания агентов до управления их качеством. Также видим большие перспективы в других вертикалях Naumen: управлении персоналом и корпоративными знаниями, закупках, работе с данными – везде, где ИИ-агенты способны взять на себя рутинные процессы и разгрузить сотрудников», – сказала Ирина Янова, ведущий менеджер по работе с партнерами MWS AI.