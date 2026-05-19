На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики

19 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение в области аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining).

Документ подписали Заместитель Председателя Правления Екатерина Елманова и генеральный директор Инфомаксимум Александр Бочкин.

Подписание соглашения Екатериной Елмановой и Александром Бочкиным (фото Инфомаксимум)

Отдельное внимание в соглашении уделено развитию технологического суверенитета РФ, поддержке отечественных производителей и формированию лучших практик цифровой трансформации в финансовом секторе и агропромышленном комплексе.

«Россельхозбанк последовательно развивает цифровую инфраструктуру и внедряет инструменты, которые помогают повышать эффективность внутренних процессов и качество клиентских сервисов. Партнерство с Инфомаксимум для нас — логичное продолжение этой работы. Совместно мы сможем расширить практику повышения операционной эффективности, в том числе за счет применения Proceset в задачах, где важны прозрачность процессов, скорость принятия решений и измеримый результат», — отметила Екатерина Елманова.

Стороны отмечают, что соглашение открывает дополнительные возможности для развития практических подходов к управлению бизнес-процессами на основе фактических данных. Совместная работа позволит объединить отраслевую экспертизу Россельхозбанка и технологические решения Инфомаксимум для реализации инициатив, направленных на повышение прозрачности, эффективности и устойчивости изменений.

«Мы ценим зрелый и прикладной подход Россельхозбанка к технологиям. Процессная аналитика рассматривается коллегами как рабочий инструмент для понимания реального положения дел и управления изменениями. Для нас это правильная основа для партнерства: больше данных, больше контактов и больше полезных инициатив, которые действительно работают», — подчеркнул Александр Бочкин.

