Музыка для момента: «Яндекс Музыка» представила гиперконтекстные рекомендации и большое обновление «Моей волны»

«Яндекс Музыка» обновила ключевой рекомендательный продукт — «Мою волну». Она научилась считывать контекст пользователя, создавая для него музыкальные сценарии под настроение и ситуацию, а для более глубокого знакомства с творчеством артистов сервис внедрил ИИ-реплики с фактами об исполнителях и их музыке.

Главное технологическое изменение в «Моей волне» — гиперконтекстные рекомендации. Они отображаются на главном экране в виде цветных интерактивных волн. Раньше «Моя волна» подбирала треки в соответствии с предпочтениями пользователя. Теперь она рекомендует не только треки, но и музыкальные сценарии под настроение, занятие или момент, опираясь на вкус, а также на внешний контекст: время суток, день недели, с какого устройства звучит музыка. Например, если слушатель любит джаз, включил «Яндекс Музыку» с ноутбука, и сейчас будний день, — «Моя волна» предложит «спокойный джаз для работы». Потому что понимает: скорее всего, пользователь сейчас работает.

Кроме того, «Моя волна» способна создавать музыкальные сценарии специально для пользователя. Например, зная, что слушатель любит рок-н-ролл и периодически включает музыку для бега, сервис может создать для него сценарий «рок-н-ролл для пробежки» — подобрав треки в жанре «рок-н-ролл», которые также подойдут для занятия бегом.

Слушатели, которые уже пользуются обновленной «Моей волной», включают гиперконтекстные рекомендации на 30% чаще, чем обычные настройки. Треки из них добавляют в коллекцию на 64% чаще, чем из базовой Моей волны. При этом общее количество дизлайков в «Моей волне» уменьшилось на 4%.

«Сегодня «Моя волна» — главный способ открывать новую музыку: каждый месяц ее включают 94% наших подписчиков. Но мы видим, что просто подходящих треков людям уже мало — каждый второй включает «Мою волну» в поисках музыки под конкретный момент: поработать, погрустить или выдохнуть после сложного дня. Раньше алгоритмы предсказывали музыкальный вкус, а теперь они должны угадывать контекст. Мы буквально учим рекомендации эмпатии: ведь когда слушатель переключает трек, это не всегда означает «не нравится» — чаще это значит «сейчас не время, мне нужно другое». Так родилась идея гиперконтекстных рекомендаций под конкретную ситуацию и атмосферу», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

Обновление «Моей волны» стало возможным благодаря новому поколению ИИ-рекомендаций — генеративной модели ARGUS. Она анализирует более длинную историю действий пользователя, находит неочевидные связи и перестраивает рекомендации в реальном времени — под конкретный момент.

Для быстрой смены настроения и контекста также появилась функция «Встряхнуть Мою волну». Она помогает, когда рекомендации нравятся, но хочется чего-то другого прямо сейчас. Обновить рекомендации можно одним касанием или просто встряхнув телефон. Во время тестирования обновлений функцией «Встряхнуть Мою волну» воспользовался каждый третий пользователь «Яндекс Музыки». При прослушивании с этой функцией пользователи добавляют треки в коллекцию на 73% чаще.

В 2025 г. пользователи «Яндекс Музыки» в среднем добавляли в коллекцию 60 треков исполнителей, которых впервые услышали в рекомендациях. Поэтому в центре обновленной «Моей волны» — артисты. И теперь в рекомендательной системе можно не только послушать их музыку, но и больше узнать о творчестве исполнителей через ИИ-реплики.

ИИ-реплики с фактами о музыке генерируются на основе открытых источников: новостей, интервью и пресс-релизов. Они помогают узнать больше об артисте и его музыке, а также могут предложить поддержать музыканта донатом или сходить на концерт. Это усиливает связь артистов со слушателями: переходы в профили музыкантов выросли на 11%, как и прослушивания треков с их страниц.

Вместе с обновлением «Моей волны» в приложении «Яндекс Музыки» появился раздел «Что послушать». В нем собраны: персональная музыкальная витрина, Тренды с редакционными подборками, Чарт, Суперлонч, аудиокниги, подкасты и детский контент.

Обновление уже доступно части подписчиков «Яндекс Плюса» в России и Белоруссии — в мобильных приложениях на iOS и Android, десктопной и веб-версии «Яндекс Музыки». В ближайшие дни оно постепенно появится у всех пользователей.