МТС установит на Ямале около 40 отечественных базовых станций на своей сети

МТС к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи около 40 отечественных базовых станций в Ямало-Ненецком автономном округе. Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» будут запущены на промышленных объектах и месторождениях, в городах и удаленных поселках Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы обеспечить территории устойчивым покрытием LTE. Российское оборудование легко интегрируется в существующую сеть, обеспечивает защиту информации и расширяет цифровые возможности для северян.

Запуск отечественных базовых станций на Ямале – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3800 базовых станций производства «Иртея».

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 г. приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тысяч базовых станций «Иртея».

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в Ямало-Ненецком автономном округе, переходя на отечественные решения. На сегодняшний день сеть мобильной связи с использованием базовых станций «Иртея» уже запущена и работает в поселках Пуровск, Старый Надым, в Надымском речном порту, вдоль дороги Ноябрьск-Холмы, а также на Муравленковском, Восточно-Таркосалинском, Карамовском месторождениях. Оборудование, сделанное на российских заводах, позволит сделать сеть в регионе надежной и устойчивой в условиях растущих нагрузок», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.