МТС оборудовала кнопками экстренного вызова палаты Курской городской больницы №6

МТС установила внутреннюю систему экстренного вызова на базе смарт-кнопок в палатах терапевтического отделения Курской городской больницы №6. Решение обеспечивает мгновенную передачу сигнала о помощи от пациентов дежурным врачам и медсестрам на мобильные устройства и умные часы. Новшество позволит сократить время реагирования персонала больницы в критических ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в палатах установлено 34 устройства: по одному на каждое помещение. Кнопки интегрированы в защищенную IoT-сеть медицинского учреждения и работают автономно, вне зависимости от внешних условий. При нажатии сигнал мгновенно поступает на смартфоны и умные часы дежурного персонала, работающего в смене. Уведомление содержит информацию о номере палаты и типе вызова, что позволяет медицинским работникам быстро оценить ситуацию и максимально оперативно оказать помощь нуждающемуся. Технология будет особенно полезна в отделениях, где требуется непрерывный мониторинг состояния пациентов или есть больные, самочувствие которых может неожиданно ухудшиться.

«Мы понимаем, что в стационаре каждая минута на счету, поэтому перенесли вызов помощи в надежный цифровой контур. Смарт-кнопки позволяют максимально сократить время реагирования – сигнал приходит прямо на часы или телефон, где бы сотрудник ни находился. Пациенты получают гарантию, что их обращение будет доставлено мгновенно, а врачи и медсестры – инструмент, который упрощает координацию в напряженные смены. Этот проект стал важной частью нашей работы по внедрению практичных IoT-решений в регионе», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Проект реализован с учетом требований информационной безопасности и санитарных норм медицинских организаций. Оборудование прошло сертификацию для использования в лечебных учреждениях и настроено на бесперебойную работу в условиях повышенной нагрузки.

