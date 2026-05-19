Merlion — официальный дистрибьютор Static Control

Компания Merlion продолжает расширять дистрибьюторский портфель решений для печатающей техники и начинает напрямую сотрудничать с китайской компанией Static Control, которая занимается разработкой и поставкой совместимых тонеров, чипов, компонентов и готовых сменных картриджей для восстановления и ремонта лазерных и струйных принтеров. Merlion будет продвигать на российском рынке всю линейку тонеров этого производителя. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Static Control работает на мировом рынке с 1987 г., придерживается строгих стандартов на каждом этапе производства: от проектирования компонентов до конечного продукта весь процесс соответствует методам APQP, включает экологические испытания и сравнительный анализ с продукцией OEM-производителей и вторичного рынка. Продукция совместима с печатающим оборудованием от ведущих мировых производителей, среди которых Canon, HP, Kyocera, Samsung, Xerox, Brother, Lexmark и других.

Павел Курдюков, директор департамента закупок «Широкопрофильная диcтрибуция», компания Merlion: «В России бренд Static Control знают, он здесь отлично представлен, пользователей привлекает хорошее соотношение цены и качества, уже сложилась репутация надежного производителя. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет бренду и дальше успешно развиваться на российском рынке, наращивать свою долю в этом сегменте».