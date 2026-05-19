«МегаФон» и «Бюро 1440» презентовали мобильный спутниковый комплекс

«МегаФон» разработал переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации. Абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») обеспечит передачу сигнала с низкоорбитальных спутников российской аэрокосмической компании на инфраструктуру оператора. Это первое в России комплексное решение, которое позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В основе комплекса «МегаФона» лежит портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи, которым может выступать универсальный абонентский терминал «Бюро 1440». Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение. Решение автономно работает до четырех часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трех километров при прямой видимости даже в движении. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть.

Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации — от базовой версии, которую может переносить человек, чтобы обеспечивать связью устройства в радиусе нескольких километров, до максимально насыщенной конфигурации с возможностью длительной автономной работы и покрытием до десятков километров.

«Спутниковый канал связи для нашего комплекса создает еще больше технологических преимуществ для наших заказчиков. Защищенная сеть, возможность развертывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удаленных объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Наталья Талдыкина.

«В марте 2026 г. мы приступили к развертыванию низкоорбитальной группировки, цель которой - предоставить сервис спутниковой связи нового поколения в режиме 24/7 в любой точке планеты. И уже до конца года в пилотном режиме первые абоненты получат доступ к сервису – прежде всего с использованием абонентских терминалов разработки «Бюро 1440». Телеком-операторы были первыми, кто заключил с нами форвардные контракты, стартовав проработку локальных сценариев использования нашего спутникового сигнала. Представленное техническое решение – отличный пример того, как спутниковая связная инфраструктура «Бюро 1440» может обеспечить связь в том числе на «последней миле» до абонента», – отметил заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

Решение предусматривает работу с сервисом широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440», договор с которым «МегаФон» подписал еще в 2024 г. Переход на использование низкоорбитальной спутниковой группировки позволит кратно увеличить объем передаваемых данных, что открывает для клиентов оператора дополнительные технические возможности.

