«Кросстех» и «Норникель» стали партнерами в области киберустойчивости

«Кросстех» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение киберустойчивости горно-металлургической отрасли и развитие лучших практик в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

Формат партнерства предполагает совместную деятельность в области разработки и реализации программ комплексного обеспечения информационной безопасности. Ключевыми приоритетами сотрудничества станут мероприятия по обмену опытом и практическими знаниями по внедрению и работе с ИБ-решениями, обмен данными об актуальных угрозах и средствах противодействия им, совместные киберучения, разработка и развитие совместных проектов и инициатив, направленных на обеспечение комплексной защиты от киберугроз.

«Компания «Норникель» – один из ключевых российских индустриальных игроков, от которого зависят и мировые поставки крайне важных для промышленности металлов. Данное партнерство для нас – признание высочайшего уровня компетенций и профессиональный вызов, с которым «Кросстех» намерен успешно справиться», – сказал Лев Фисенко, генеральный директор «Кросстеха».

«В условиях цифровой трансформации мы рассматриваем информационную безопасность как надежный фундамент для защиты данных и стабильного функционирования бизнеса. Партнерство с «Кросстех» позволит нам совместно предупреждать, обнаруживать и отражать киберугрозы, совершенствовать процессы мониторинга и координации действий при инцидентах, обмениваться лучшими практиками и инструментами в сфере ИБ, а также внести существенный вклад в обеспечение информационной безопасности отрасли, повышая ее готовность к растущим угрозам и вызовам», – сказал Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля».