«Киберпротект» и Центральный университет объединяют усилия по подготовке профессионалов для цифровой экономики

«Киберпротект», российский разработчик решений для резервного копирования и защиты данных, и Центральный университет, вуз, внедряющий STEM-подход в высшее образование, заключили соглашение о сотрудничестве в целях взаимного обмена опытом в теоретической и практической деятельности, развития деловых связей и укрепления деловой репутации. Соглашение подписали исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова и руководитель центра партнерств и карьеры Центрального университета Игорь Гайдаржи. Об этом CNews сообщили представители

Партнерство направлено на повышение качества подготовки кадров для цифровой экономики, его основой станет механизм, установленный приказом Минцифры России № 270, согласно которому ИТ-компании, применяющие пониженные тарифы страховых взносов и налоговые льготы, направляют на развитие профильного образования не менее 3% от объема сэкономленных средств за год, предшествующий календарному году заключения соглашений.

В рамках сотрудничества специалисты-практики из «Киберпротекта» обеспечат прямую передачу прикладных знаний студентам вуза за счет ведения и чтения учебных предметов, курсов и дисциплин, включая факультативные и элективные. Эксперты также примут участие в разработке проектов основных образовательных программ по ИТ-специальностям, а также займутся разработкой и актуализацией рабочих программ по ИТ-дисциплинам Центрального университета.

Для студентов сотрудничество откроет доступ к экспертным знаниям инженеров «Киберпротекта», обновленным под запросы рынка РПД и учебным программам, а также возможность прохождения практики с официальным трудоустройством в современной технологичной компании, создающей решения, востребованные у организаций любого масштаба из всех отраслей экономики.

«Сотрудничество с ведущими образовательными учреждениями страны — приоритет академической программы "Киберпротекта“. Для нас взаимодействие с коллегами из Центрального университета в рамках новой инициативы Минцифры — это отличная возможность внести вклад в развитие образовательного процесса и обеспечить студентов актуальными знаниями от практикующих специалистов. Для вуза — возможность в тесной связке с бизнесом обновить учебные программы, сделать их более практико-ориентированными и отвечающими требованиям современного рынка. Важно, что студенты начнут знакомиться с современными средствами и методами защиты данных, а значит решать одну из наиболее актуальных и востребованных задач в области киберустойчивости. Уверена, что наше партнёрство уже в ближайшей перспективе принесет существенную пользу как самим учащимся Центрального университета, так и ИТ-отрасли в целом, — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

«Партнерство с компанией “Киберпротект” в рамках инициативы Минцифры помогает нам достичь глобальной цели по сближению высшего образования и реального сектора. Для нас принципиально важно, чтобы учебные программы Центрального университета отвечали актуальным запросам рынка. Интеграция экспертизы ведущих практиков в области защиты данных позволит нам готовить специалистов, которые уже со студенческой скамьи владеют современными методами обеспечения киберустойчивости и готовы к решению сложнейших задач в цифровой экономике. Уверен, что такое тесное взаимодействие науки и бизнеса станет прочным фундаментом для успешной карьеры наших выпускников», — сказал руководитель центра партнерств и карьеры Центрального университета Игорь Гайдаржи.