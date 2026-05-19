Искусственный интеллект будет контролировать нарушения на воде

Представлена система видеонаблюдения для контроля безопасности на воде «Цифровой берег». Платформа предназначена для фиксации нарушений со стороны маломерных судов и мониторинга зон купания. Об этом CNews сообщили представители ГК «Урбантех».

Система формирует единый цифровой контур мониторинга акваторий, маломерных судов и мест отдыха у воды. За счет применения модулей видеоаналитики на основе нейросетевых технологий камеры в автоматическом режиме выявляют превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку в запрещённых местах, движение в запрещенном направлении, а также фиксируют опасное маневрирование. ИИ-модуль также распознает тип судна, его бортовой номер и нарушение правил безопасности пассажиров, включая отсутствие спасательных жилетов.

В части контроля зон купания «Цифровой берег» определяет заплыв за буйки и в запрещенные зоны, нахождение водного транспорта в зоне купания, присутствие людей на закрытом пляже в ночное время или во время шторма, а также помогает подсчитывать количество отдыхающих на пляже и в воде.

По оценке экспертов ГК «Урбантех», разработчика платформы, внедрение подобных систем становится актуальным на фоне роста числа маломерных судов и ограниченных возможностей существующей модели контроля. Российский парк ежегодно пополняется примерно на 30–50 тыс. единиц, при этом количество выявляемых нарушений остаётся на уровне 35–38 тыс. случаев в год. При общем парке около 1,5 млн судов это указывает на необходимость перехода к более системному и технологичному мониторингу акваторий.

В рамках пилотного проекта в Московской области в одной из акваторий региона были установлены четыре камеры видеонаблюдения. По словам заместителя генерального директора ГК «Урбантех» Дениса Фураева, за время пилота система «Цифровой берег» выявила свыше 3,6 тыс. случаев опасного маневрирования судов, более 2 тыс. случаев движения вдоль фарватеров, порядка 320 случаев движения в запрещённом направлении, распознала около 630 номеров судов и зафиксировала 160 случаев швартовки в неположенном месте. Кроме того, было выявлено 289 человек в воде.

Наиболее интенсивная фиксация нарушений пришлась на август 2025 г., период активной навигации. За месяц система зафиксировала около 5 тыс. правонарушений. Среди наиболее распространенных — опасное маневрирование катеров и гидроциклов, а также отсутствие спасательных жилетов.

«Сегодня на воде сохраняется явное несоответствие между ростом числа маломерных судов и возможностями контроля. Пилот в Московской области показал, что современные системы видеоаналитики уже способны не просто фиксировать присутствие судна, а выявлять опасные сценарии поведения и нарушение правил безопасности в автоматическом режиме. По сути, речь идёт о формировании новой цифровой модели контроля на воде — более системной, превентивной и масштабируемой», — сказал Денис Фураев.