IPTRONIC анонсирует обновление мобильного приложения с поддержкой облака «Яндекс» и ИИ-аналитикой

В июне 2026 г. мобильное приложение IPTRONIC получит обновление, которое расширит его функциональные возможности и сделает работу с системой еще удобнее для пользователей iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители IPTRONIC.

В числе ключевых нововведений — облачное хранение данных на локальных российских серверах «Яндекса». Вместе с этой функцией пользователям станут доступны тарифы архивации и хранения данных, что позволит гибко настраивать объем и условия сохранения видеоматериалов.

Также в обновленной версии появятся функции постановки и снятия с охраны, предварительного просмотра, а также настройки ориентации изображения и зеркалирования. Дополнительно приложение будет оснащено ИИ-аналитикой, которая расширит возможности интеллектуальной обработки данных.

Обновление будет доступно для устройств на базе iOS и Android.