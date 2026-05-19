«Гравитон» и «Ред софт» расширяют стратегическое партнерство

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Ред софт», поставщик программного обеспечения, объявили о расширении стратегического партнерства. Компании планируют углубить технологическую совместимость продуктов и развивать совместные решения для российского рынка в области импортозамещения. Об это CNews сообщили представители 3Logic Group.

Новый этап взаимодействия опирается на успешный опыт прошлых лет. В 2022 г. компании подтвердили корректную работу «Ред ОС» на персональных компьютерах «Гравитон» с материнской платой «Кама» и серверах линейки С2000А на базе материнской платы «Арктика». Кроме того, был получен сертификат совместимости для серверных платформ на базе платы «Урал».

Помимо технического трека, партнерство предусматривает совместные проекты по обучению специалистов, выстраивание единых процессов сервисной поддержки и синхронизацию каналов продаж. Компании намерены объединить усилия в маркетинговой сфере, организуя экспертные мероприятия и конференции для продвижения продуктов «Гравитон» и «Ред софт».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Мы переводим наше партнерство с «Ред софт» на новый уровень, не ограничиваясь совместимостью решений. Вместе с коллегами из «Ред софт» мы будем выстраивать единую систему продаж и сервисного сопровождения. Это даст заказчикам четкий и прозрачный маршрут построения ИТ-ландшафта на 100% отечественных компонентах. Наша цель – сделать так, чтобы выбор в пользу российской техники и софта был максимально простым и выгодным для бизнеса и государства», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Наше сотрудничество с "Гравитон" — пример того, как российские ИТ-компании могут создавать конкурентоспособные и надежные решения, полностью отвечающие современным требованиям рынка. Мы уже не раз доказывали, что связка "Ред ОС" с серверами и ПК "Гравитон” дает заказчикам полностью импортозамещенную основу для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Уверен, что развитие такого партнерства позволит нам существенно расширить линейку совместимых продуктов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

