«Горький Тех» и «Р7» договорились о стратегическом сотрудничестве

ИТ-компания «Горьких Тех» и разработчик офисного софта Р7» подписали соглашение, направленное на развитие сотрудничества в области информационных технологий. Приоритетная цель — продвижение отечественного ПО. Свои подписи поставили директор «Горький Тех» Роман Рензин и генеральный директор Р7» Евгений Шелковников.

Документ предусматривает координацию совместной работы по популяризации отечественного ПО. Планируется взаимодействие по широкому кругу вопросов: создание совместных рабочих и экспертных групп, проведение конференций, выставок и других профильных мероприятий. Отдельное внимание будет уделено синхронизации смежных направлений деятельности и координации проектов. Соглашение также предполагает обмен документами и профильной информацией, совместный анализ опыта внедрения отечественного софта и другие формы взаимодействия, в том числе передача интерактивных обучающих курсов по продуктам Р7».

«Горький Тех», несомненно, важный элемент ИТ-инфраструктуры региона. Площадка представляет многие интересные ИТ-решения российской разработки и эффективно поддерживает перспективные стартапы. Как разработчик офисного ПО с многолетней экспертизой, мы видим здесь надежного партнера для продвижения отечественных решений. Объединив наши усилия, мы сделаем внедрение российского софта еще более простым и доступным для организаций самого разного типа», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор Р7».

«Я уверен, что наша совместная работа с разработчиком офисного софта Р7» позволит вывести процессы импортозамещения на новый уровень. Объединенный опыт наших команд поможет компаниям переходить на отечественные решения быстрее, с меньшими рисками и без потери эффективности. Безусловно, именно такая синергия сделает переход с зарубежных решений по-настоящему результативным и, главное, удобным для заказчика», — отметил Роман Рензин, директор ИТ-компании «Горький Тех».

