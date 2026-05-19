Разделы

ПО Кадры
|

ГК InfoWatch и Университет Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Документ подписали ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Главная цель партнерства – совместная работа в сфере образования в области информационных технологий и совершенствование подготовки будущих специалистов по ИТ. В частности, ГК InfoWatch и Нижегородский государственный университет планируют развивать научно-исследовательское направление работы со студентами, продвигать образовательные и исследовательские программы, совершенствовать программы обучения с упором на практические навыки и знания, которые будут полезны выпускникам в будущей работе. В ближайшее время ГК InfoWatch предоставит университету лабораторные комплексы с ПО InfoWatch ARMA и DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor для проведения занятий в учебных классах. Кроме того, в планах проведение совместных образовательных мероприятий, организация практик и стажировок для студентов, участие экспертов в подготовке научных докладов и статей.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Университет Лобачевского последовательно развивает ИТ-направление. В основе нашей работы – научные школы, созданные ведущими учеными, и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Сотрудничество с ГК InfoWatch масштабирует этот опыт и открывает новые возможности, которые позволят студентам осваивать самые современные инструменты, пробовать себя в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде. Партнерство с InfoWatch укрепляет связь между образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», – сказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

«Партнерство с Нижегородским государственным университетом – важный шаг в развитии академической программы ГК InfoWatch, который внесет свой вклад в развитие современного образования, ориентированного на практику. Подготовка специалистов в области информационной безопасности невозможна без обучения работе с актуальным стеком технологий. Студенты ННГУ получат возможность учиться на тех же решениях InfoWatch, которые стоят на защите критической информационной инфраструктуры и у компаний по всей стране. Это значит, что выпускники будут готовы сразу приступить к работе, а не тратить долгое время на дообучение – это важно и для молодых специалистов, и для их будущих работодателей», – сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Братья-хакеры удалили 96 государственных баз данных в отместку за увольнение и попались на банальнейшей глупости

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290