ГК InfoWatch и Университет Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве

ГК InfoWatch и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Документ подписали ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Главная цель партнерства – совместная работа в сфере образования в области информационных технологий и совершенствование подготовки будущих специалистов по ИТ. В частности, ГК InfoWatch и Нижегородский государственный университет планируют развивать научно-исследовательское направление работы со студентами, продвигать образовательные и исследовательские программы, совершенствовать программы обучения с упором на практические навыки и знания, которые будут полезны выпускникам в будущей работе. В ближайшее время ГК InfoWatch предоставит университету лабораторные комплексы с ПО InfoWatch ARMA и DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor для проведения занятий в учебных классах. Кроме того, в планах проведение совместных образовательных мероприятий, организация практик и стажировок для студентов, участие экспертов в подготовке научных докладов и статей.

«Университет Лобачевского последовательно развивает ИТ-направление. В основе нашей работы – научные школы, созданные ведущими учеными, и фундаментальные исследования, которые реализуются в прикладных проектах. Сотрудничество с ГК InfoWatch масштабирует этот опыт и открывает новые возможности, которые позволят студентам осваивать самые современные инструменты, пробовать себя в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде. Партнерство с InfoWatch укрепляет связь между образованием и практикой, помогая выпускникам уверенно стартовать в профессии», – сказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

«Партнерство с Нижегородским государственным университетом – важный шаг в развитии академической программы ГК InfoWatch, который внесет свой вклад в развитие современного образования, ориентированного на практику. Подготовка специалистов в области информационной безопасности невозможна без обучения работе с актуальным стеком технологий. Студенты ННГУ получат возможность учиться на тех же решениях InfoWatch, которые стоят на защите критической информационной инфраструктуры и у компаний по всей стране. Это значит, что выпускники будут готовы сразу приступить к работе, а не тратить долгое время на дообучение – это важно и для молодых специалистов, и для их будущих работодателей», – сказала президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.