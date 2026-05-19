«Гигант Комплексные системы» подтвердил совместимость рабочих станций со средством защиты ViPNet SafeBoot 3

«Гигант Комплексные системы» получил сертификат совместимости средства доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 версии 3.2.1 (исполнение 2) с ПЭВМ «Рабочая станция Гигант». Документ подтверждает корректную работу решения на оборудовании компании, включая системы на базе материнской платы ГКС-МП-777, и выдан по итогам совместных испытаний с компанией «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Подтвержденная совместимость позволяет российским компаниям снижать риски при внедрении средств защиты информации, упрощает интеграцию оборудования в существующие ИТ-контуры и ускоряет развертывание защищенной инфраструктуры на базе отечественных решений.

Средства доверенной загрузки применяются для контроля программной и аппаратной среды, а также верификации загружаемой операционной системы и являются важным элементом защиты ИТ-инфраструктуры в организациях с повышенными требованиями к безопасности. ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение высокотехнологичного программного модуля доверенной загрузки, сертифицированного по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль создает точку доверия к аппаратной платформе, ее компонентам и загружаемой операционной системе, защищая сервер от атак на BIOS и несанкционированного доступа на этапе загрузки.

Для «Гигант Комплексные системы» получение сертификата подтверждает подход, при котором совместимость оборудования с российскими ОС и средствами защиты информации закладывается уже на этапе проектирования.

«Для российских компаний сегодня важно не просто использовать отдельные средства защиты, а быть уверенными, что все элементы ИТ-инфраструктуры корректно работают вместе. Мы проектируем оборудование с учетом требований российских ОС и СЗИ и подтверждаем совместимость через совместные испытания с технологическими партнерами. Это означает более предсказуемое внедрение, снижение интеграционных рисков и готовность техники к работе в защищенных контурах», – отметил технический директор компании «Гигант Комплексные системы» Яков Сотников.

В «ИнфоТеКС» подчеркивают, что проверка совместимости с конкретными аппаратными платформами имеет прикладное значение для проектов, где к безопасности предъявляются повышенные требования.

«Проведенные работы по совместным испытаниям и интеграции ViPNet SafeBoot 3 с платформами на базе материнской платы ГКС-МП-777 позволяют нашим заказчикам получить готовое защищенное решение, которое может использоваться для аттестации автоматизированных систем по требованиям регулятора», – отметил Иван Кадыков, руководитель продуктового направления компании «ИнфоТеКС».

«Гигант Комплексные системы» обеспечивает полный цикл работ – от поставки оборудования до настройки, тестирования и сертификации комплекса, включающего аппаратную платформу, российскую операционную систему, средства защиты информации и прикладное ПО, а также оказывает техническую поддержку по всему стеку. Такой подход позволяет российским компаниям не ограничиваться закупкой отдельных компонентов, а выстраивать целостную, управляемую и устойчивую ИТ-инфраструктуру, в которой оборудование, системное и прикладное ПО, а также средства защиты информации работают как единый механизм.

В компании отмечают, что в условиях высоких требований к информационной безопасности и растущего значения отечественных технологий вопрос совместимости становится одним из ключевых при выборе ИТ-решений. Подтвержденная работоспособность оборудования со средствами защиты информации еще на этапе испытаний и сертификации позволяет снизить нагрузку на ИТ и ИБ-подразделения при внедрении, сократить сроки запуска проектов и уменьшить риски, связанные с интеграцией различных компонентов инфраструктуры.

Полученный сертификат расширяет возможности применения рабочих станций компании в проектах, где используются сертифицированные средства защиты информации и требуется подтвержденная совместимость всех элементов ИТ-контура. Для российских компаний это означает более предсказуемое внедрение, единый подход к технической поддержке и дополнительную уверенность в стабильной работе отечественного аппаратно-программного комплекса в защищенной среде.