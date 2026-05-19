«Гарда» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации подписали соглашение о сотрудничестве. Меморандум направлен на развитие стратегического партнерства в сфере обеспечения информационной безопасности гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

В рамках соглашения стороны намерены рассматривать возможности сотрудничества в области популяризации мер информационной безопасности, реализации мероприятий по повышению уровня киберзащищенности, организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере ИБ.

Отдельное внимание планируется уделить проведению тренингов, семинаров и профильных конкурсов, а также обмену опытом и лучшими практиками в сфере защиты критической информационной инфраструктуры воздушного транспорта.

«Гражданская авиация относится к числу наиболее технологически сложных и критически важных отраслей, в которой вопросы информационной безопасности напрямую связаны с надежностью и устойчивостью инфраструктуры. Для эффективного противодействия современным киберугрозам необходим комплексный подход, объединяющий экспертизу отраслевых институтов и разработчиков технологий защиты. Дальнейшее взаимодействие с ГосНИИ ГА станет основой для совместных инициатив, направленных на повышение уровня кибербезопасности воздушного транспорта», – отметил Рустэм Хайретдинов, вице-президент компании «Гарда».

«Сегодня цифровая трансформация гражданской авиации открывает новые возможности для развития отрасли, но одновременно требует особого внимания к вопросам защиты систем и критической информационной инфраструктуры. Сотрудничество с компанией «Гарда» позволит объединить практический и научный опыт для формирования современных подходов к обеспечению киберустойчивости авиационной отрасли», – сказал Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА.

