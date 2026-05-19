ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех»

Первый отечественный IP-телефон «МосТех» представил Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Это новое устройство в линейке техники собственного столичного бренда. Помимо телефонов под брендом «МосТех» Москва совместно с партнерами города выпускает ноутбуки и моноблоки, а также интерактивные панели. Об это CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«В органах исполнительной власти Москвы и подведомственных учреждениях уже используются более 180 тыс. ноутбуков, моноблоков и интерактивных панелей ”МосТех”. Все они оснащены собственной операционной системой и полным пакетом офисного программного обеспечение (ПО) “МосТех.Офис”: такая независимость от сторонних вендоров гарантирует безопасность и непрерывность рабочего и образовательного процессов. Появление в собственной линейке IP-телефонов – следующий шаг для создания универсального цифрового рабочего места сотрудников, так как это не просто замена обычным телефонам, а полноценный инструмент для организации современной, гибкой и эффективной коммуникации команд. Скоро первые такие телефоны начнут поставлять в городские ведомства», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

IP-телефон «МосТех» может поддерживать двадцать одновременно обслуживаемых вызовов, а также многосторонние конференции, что позволяет проводить короткие совещания без необходимости заходить в систему ВКС. Для удобства видеовстреч телефон оснащен большим цветным экраном с регулируемым углом наклона. На нем видно, кто звонит, какой номер активен, есть ли пропущенные вызовы.

Встроенный Bluetooth позволяет подключить к IP-телефону беспроводную гарнитуру и освободить руки для записей или поиска информации, а Wi-Fi — присоединяться к корпоративной сети без Ethernet-кабеля. HD-звук доступен как на громкой связи, поэтому можно говорить, находясь в двух метрах от телефона, так и в трубке, что создает впечатление присутствия собеседника.

Также устройство имеет четыре SIP-линии: несколько номеров в одном аппарате позволяют принимать звонки на разные линии и видеть, кто и на какой номер звонит. Это удобно для руководителей, секретарей, сотрудников горячей линии или тех, кто курирует несколько направлений. В телефонной книге аппарата можно хранить до 2 тыс. записей.