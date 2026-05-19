«Биатех» расширяет партнерство с вузами: ИТ-компания договорилась о сотрудничестве с ГУАП

ИТ-интегратор «Биатех» и кафедра бизнес-информатики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного Университета аэрокосмического приборостроения обсудили условия совместной работы по адаптации учебных программ к актуальным требованиям рынка. В рамках рабочей встречи «Биатех» и представители профильной кафедры утвердили векторы интеграции современных информационных технологий в академический процесс для подготовки студентов к реальным производственным задачам. Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

Партнеры рассмотрели идеи совместных проектов по образовательным программам «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика», среди которых мастер-классы и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства, позволяющие обучающимся приобрести практический опыт работы с передовыми информационными технологиями. В рамках сотрудничества «Биатех» предлагает университету три наиболее популярных направления программ обучения: «Технологии системного анализа и проектирования», «Корпоративные информационные системы 1C» и «Разработка в среде «1C: Предприятие 8».

Компания выстраивает системный подход к работе с учебными заведениями, предлагая им адаптированные учебные материалы и видео-лекции, а также доступ к системе дистанционного обучения. В периметр взаимодействия входит формирование реестра востребованных компетенций, трансляция требований профессиональных стандартов на практические навыки ИТ-специалистов и грейдирование программ обучения под задачи конкретного ВУЗа. Такой формат позволит студентам получать знания, которые соответствуют реальным запросам рынка.

«Дефицит квалифицированных специалистов остается одним из главных вызовов для ИТ-отрасли. Мы видим решение в системной работе с вузами: вместо разовых лекций - полноценная интеграция отраслевых компетенций в образовательный процесс. Таким образом, студенты получат практические навыки работы с технологиями, которые используются в реальных проектах цифровой трансформации. Для нас это инвестиция в будущих коллег — студенты, успешно прошедшие стажировку, смогут в перспективе присоединиться к команде компании», — сказали представители «Биатех».

Инициатива реализуется в контексте требований Минцифры: ИТ-компании с годовой выручкой от 1 млрд руб., штатом от 100 человек и применяющие налоговые льготы обязаны направлять 3% от сэкономленных средств на развитие профильного образования. «Биатех», соответствующий этим критериям, выбрал стратегию прямого участия в подготовке кадров.

«Я уверена, что сотрудничество с «Биатех» откроет новые возможности для студентов кафедры бизнес-информатики и менеджмента, способствуя их профессиональному развитию и формированию актуальных навыков в ИТ-сфере. Образование должно быть практикоориентированным, и важно создавать условия для взаимодействия студентов с реальными бизнес-процессами», — отметила доцент, кандидат экономических наук Л.В. Рудакова.

В будущем разработчик планирует масштабировать модель сотрудничества и на другие учебные заведения. Унифицированный подход к формированию компетенций позволит адаптировать программы под специфику каждого ВУЗа без потери качества подготовки.