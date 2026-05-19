Разделы

Бизнес
|

«Алми Партнер» и Ideco заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компании «Алми Партнер» и Ideco договорились о взаимном сотрудничестве в области разработки и интеграции отечественного программного обеспечения с акцентом на совместимость программ для ЭВМ, обмен экспертизой и создание совместных технологических решений.

Соглашение направлено на поддержку импортозамещения, развитие российского ПО, включая обеспечение полной аппаратной, программной и информационной совместимости продуктов компаний для решения сложных задач цифровой трансформации. Договоренности между компаниями предусматривают обмен информацией, участие в совместных проектах, консультирование, передачу материалов и проведение совещаний для выработки конкретных форм взаимодействия, включая тестирование и интеграцию в программные комплексы.

Компании ожидают, что партнерство станет основой для долгосрочного сотрудничества по апробации технологий, публичному продвижению результатов и повышению зрелости отечественных ИТ-решений, с фокусом на практическую пользу для государственных и коммерческих клиентов в сфере информационной безопасности и сетевых инфраструктур.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Это соглашение позволит нам с Ideco оперативно тестировать совместимость наших продуктов в реальных проектах, поддерживать актуальными данные о технологиях и предлагать клиентам готовые интегрированные решения для замены импортных систем. В результате заказчики получат надежные отечественные комплексы с минимальными затратами на внедрение и обслуживание», – отметил Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«Сотрудничество с "Алми Партнер" поможет нам проверить полную совместимость наших продуктов с их платформами, провести совместные пилоты и подготовить рекомендации по интеграции в корпоративные сети. Это ускорит поставки комплексных решений для клиентов, упростит миграцию на российское ПО и повысит эффективность защиты данных», – сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290