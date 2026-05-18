В России внедряют модульный принцип электрификации спецтехники

Концепцию развития отечественного тягового электрооборудования для спецтехники представил российский разработчик – инжиниринговая компания «Априорные решения машин» (АРМ). В основе подхода – платформенная электрификация и роботизация российского спецтранспорта. Инициатива предусматривает создание унифицированных компонентов для различных технических систем в сфере электротяги.

Ключевые компоненты тягового электрооборудования уже разработаны АРМ. В комплект входят электродвигатели, силовые преобразователи и бортовые редукторы. Унификация позволяет применять одинаковые элементы в различных видах специальной техники. Такой принцип снижает затраты на производство, упрощает обслуживание парка и ускоряет вывод новых моделей.

Концепцию платформенной электрификации компания АРМ реализует на базе собственного комплекса специальной техники. Единый набор компонентов применяется в электрических вилочных погрузчиках, электрических тракторах, модульный блок узлов интегрирован в бульдозеры с гибридной электромеханической трансмиссией.

Индустриальным партнером разработчика выступает ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов». Предприятие производит линейку машин под торговой маркой «Силант». В серию входит коммунальный трактор «Силант Универсал Электро», также выпускаются вилочные электропогрузчики грузоподъемностью от полутора до двух с половиной тонн.

Все указанные образцы также оснащаются унифицированными системами тягового электрооборудования, что обеспечивает полную взаимозаменяемость ключевых узлов. Единая архитектура сокращает расходы на ремонт и упрощает управление парком техники.

«Сегодня технологическое лидерство в индустрии принадлежит тем, кто переходит от проектирования отдельных электрических машин к созданию комплексных платформенных решений. Наш подход основан на формировании единой базы унифицированных компонентов, что позволит нам совместно с заказчиком конструировать различные модульные варианты их применения. Кроме того, данная концепция предполагает объединение электрификации и роботизации производственных процессов, обеспечение эффективной интеграции с зарядной инфраструктурой и оптимизацию экономики жизненного цикла оборудования», – отметил председатель совета директоров АРМ Григорий Болотин.

Создание беспилотных систем АРМ повторяет логику электрификации – вся техника включается в общую цифровую инфраструктуру вместо использования отдельных автономных образцов. На первом этапе система предусматривает дистанционное управление. Затем возможен переход к автономной работе под контролем диспетчерского центра.

Для перевода машин на беспилотный режим компания разработала программно-аппаратный комплекс «Горизонт» в двух версиях. Модификация «Горизонт. Телеуправление» обеспечивает контроль через радиоканал. Версия «Горизонт. Автономная техника» предусматривает управление по каналам связи, самостоятельное выполнение задач и диспетчеризацию всего парка.

Контроллер управления и дистанционный пульт АРМ уже выпускает серийно. Испытания техники с функцией телеуправления компания планирует провести в IV квартале 2026 г.

Такой подход, по оценке разработчика, может уже применяться в части электрификации в сегменте терминально-складской инфраструктуры РЖД и в перспективе способствовать переходу к беспилотным режимам управления. В компании подчеркнули, что разработанная концепция ориентирована на создание единой универсальной технологической базы, которая может адаптироваться под задачи различных промышленных заказчиков.

