Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть

На 23% больше наличности стали носить с собой россияне. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 11,6 тыс. граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Тренд однозначен: кошельки снова наполняются физическими деньгами. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 г. выросла до 4,3 тыс. руб. — в октябре 2025 было 3,5 тыс. (+23%). Доля тех, кто не берет с собой ни купюры, ни монеты, — 27%.

Мужчины носят с собой в среднем 5,100 руб., женщины — 3,1 тыс..

Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4800 рублей.

Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4,7 тыс. руб., тогда как россияне со средним профобразованием — всего 1,9 тыс. (а 31% из них не носит наличных вовсе).

Интересно, что респонденты с доходом от 150 тыс. руб. в месяц не только носят с собой больше денег (что ожидаемо) — в среднем 5,8 тыс. рублей (а 5% держат при себе более 20 тыс.), но и реже тех, кто зарабатывает меньше, отказываются от нала.

Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу шести городов-миллионников в этом году сравнялась: москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4,5 тыс. руб. Отказываются от купюр и монет чаще жители столицы (29%) и города на Неве (26%). Меньше всего перешедших на полностью безналичный расчет — среди нижегородцев, но с собой они обычно носят более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму (в среднем 3,5 тыс. руб.).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 371. Время проведения: 4—7 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов в общем опросе; 10 тыс. респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников).