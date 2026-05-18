«Салют для бизнеса» и «Почта России» откроют центр компетенций в сфере ИИ

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») и «Почта России» заключили соглашение о создании центра компетенций в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали генеральный директор «Салют для бизнеса» Владимир Толмачёв и заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.

Ключевая цель партнерства — создание и развитие совместного центра компетенций по искусственному интеллекту. Он будет разрабатывать и внедрять передовые решения на базе генеративного ИИ, включая ИИ-агентов и мультиагентные системы, в бизнес-процессы «Почты России» — крупнейшего почтового оператора страны.

Сотрудничество направлено на формирование единой методологии, архитектуры и операционной модели для масштабного применения ИИ-агентов, что позволит не только автоматизировать рутинные операции, но и вывести на качественно новый уровень клиентский сервис и логистическую эффективность.

В числе приоритетных направлений сотрудничества – выявление и приоритизация ИИ-сценариев, их пилотирование и последующее масштабирование, а также создание централизованной платформы знаний и обучающих программ для развития внутренней экспертизы.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Владимир Толмачёв, генеральный директор «Салют для бизнеса», сказал: «Совместный центр компетенций станет площадкой для отработки лучших практик и тиражирования успешных кейсов. Мы уверены, что делегирование различных задач ИИ-агентам сможет кратно ускорить работу сотрудников разных ролей. С таким партнером как «Почта России» наши передовые решения станут доступными для большинства людей и компаний страны».

Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России», отметил: «Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ-агентов для повышения скорости и качества обслуживания, оптимизации логистических цепочек и создания персонализированного клиентского опыта. Уверен, что совместная работа принесет ощутимую пользу миллионам наших клиентов уже в ближайшем будущем».

